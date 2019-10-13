Президент Туреччини вперше прийняв російську делегацію разом із «депутатами» від анексованого Криму

Туреччина вперше прийняла у складі російської парламентської делегації «кримських» депутатів. Про це інформує Європейська правда з посиланням на російське інформаційне агентство «РИА-Новости», яке оприлюднило фото відповідного прийому.

Як зазначається, у складі російської делегації, урочисто прийнятої президентом Туреччини Реджапом Ердоганом, перебували два «депутати Держдуми» від анексованого Криму Наталія Поклонська та Руслан Бальбек.

Російське видання публікує світлину із цього прийому.

До цього часу Анкара відмовлялася на офіційному рівні зустрічатися з особами, що представляють анексований Крим.

Згодом у Міністерстві закордонних справ України повідомили, що вже направили ноту протесту Туреччині через цю зустріч

«Інформація про зустріч президента Ердогана із політиками, незаконно обраними на окупованій території України, викликає занепокоєння. Україна вже направила ноту протесту Туреччині через цю зустріч. Посла Туреччини в Україні запрошено у МЗС», – йдеться у повідомленні МЗС.

Нагадаємо, 3 листопада 2018 року президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час зустрічі з експрезидентом України Петром Порошенком заявив, що Туреччина ніколи не визнавала і не визнає незаконну анексію Криму Росією.