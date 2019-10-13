На Покрови 8 храмів Львова відзначатимуть престольний празник. Розклад богослужінь

У понеділок, 14 жовтня, припадає свято Покрову Пресвятої Богородиці. У цей день престольний празник відзначають 8 львівських храмів. Про це інформує Львівська міська рада.
Розклад богослужінь у храмах Львова:
УГКЦ
Архикатедральний Собор Святого Юра (площа Святого Юра, 5)
7:30 — Божественна Літургія
10:00 — Архиєрейська Божественна Літургія. Очолить Митрополит Львівський УГКЦ, Високопреосвященний Владика Ігор
18:00 — Божественна Літургія
Покрову Пресвятої Богородиці, вул. Личаківська, 175:
7.00 год. — Божественна Літургія
8.30 год. — освячення води та окроплення святою водою вірних
9.00 год. — Божественна Літургія
11.00 год. — святкова Божественна Літургія.
ПЦУ
Свято-Покровський кафедральний собор, вул Грушевського, 2
8.00 год. — Божественна Літургія
10.00 год. — Архиєрейська Божественна Літургія. Богослужіння очолить Високопреосвященний Митрополит Львівський і Сокальський ПЦУ Димитрій
12.00 год. — Водосвяття
Покрови Пресвятої Богородиці, Львів-Рудно, вул. Володимира Великого, 24:
12.00 год. — святкова Божественна Літургія.
14.30 год. — Водосвяття
Покрови Пресвятої Богородиці, вул. Сяйво, 14:
9.00 год. — Водосвяття
10.00 год. — Божественна Літургія.
Опісля відбудеться панахида на могилі першого настоятеля храму митр. прот. Петра Равлика та процесійний обхід навколо храму
Покрови Пресвятої Богородиці, вул. Клепарівська, 35 (Інститут безпеки життєдіяльності):
8.30 год. — Водосвяття
9.00 год. — Акафіст Покрову Пресвятої Богородиці
10.00 год. — Божественна Літургія.
Покрови Пресвятої Богородиці, вул. Величковського 50/13:
11.00 год. — Водосвяття
12.00 год. — Божественна Літургія у співслужінні з військовими капеланами
Літургію співом супроводжуватиме хор «Гомін» з селища Щирець
Покрови Пресвятої Богородиці, вул. Щирецька, 36:
8.00 год. — Божественна Літургія
9.00 год. — освячення води та окроплення святою водою вірних
11.00 год. — святкова Божественна Літургія.
14.00 год. — традиційний вже 6-й концерт «Кермеш» (лемківським діалектом означає «празник») біля храму.
Концертна програма складатиметься з: дитячого хору недільної школи парафії; мішаного дорослого хору парафії; парафіяльного хору церкви Успіння Пресвятої Богородиці ПЦУ «Оранта».
Вероніка Рой