На Покрови 8 храмів Львова відзначатимуть престольний празник. Розклад богослужінь

У понеділок, 14 жовтня, припадає свято Покрову Пресвятої Богородиці. У цей день престольний празник відзначають 8 львівських храмів. Про це інформує Львівська міська рада.

Розклад богослужінь у храмах Львова:

УГКЦ

Архикатедральний Собор Святого Юра (площа Святого Юра, 5)

7:30 — Божественна Літургія

10:00 — Архиєрейська Божественна Літургія. Очолить Митрополит Львівський УГКЦ, Високопреосвященний Владика Ігор

18:00 — Божественна Літургія

Покрову Пресвятої Богородиці, вул. Личаківська, 175:

7.00 год. — Божественна Літургія

8.30 год. — освячення води та окроплення святою водою вірних

9.00 год. — Божественна Літургія

11.00 год. — святкова Божественна Літургія.

ПЦУ

Свято-Покровський кафедральний собор, вул Грушевського, 2

8.00 год. — Божественна Літургія

10.00 год. — Архиєрейська Божественна Літургія. Богослужіння очолить Високопреосвященний Митрополит Львівський і Сокальський ПЦУ Димитрій

12.00 год. — Водосвяття

Покрови Пресвятої Богородиці, Львів-Рудно, вул. Володимира Великого, 24:

12.00 год. — святкова Божественна Літургія.

14.30 год. — Водосвяття

Покрови Пресвятої Богородиці, вул. Сяйво, 14:

9.00 год. — Водосвяття

10.00 год. — Божественна Літургія.

Опісля відбудеться панахида на могилі першого настоятеля храму митр. прот. Петра Равлика та процесійний обхід навколо храму

Покрови Пресвятої Богородиці, вул. Клепарівська, 35 (Інститут безпеки життєдіяльності):

8.30 год. — Водосвяття

9.00 год. — Акафіст Покрову Пресвятої Богородиці

10.00 год. — Божественна Літургія.

Покрови Пресвятої Богородиці, вул. Величковського 50/13:

11.00 год. — Водосвяття

12.00 год. — Божественна Літургія у співслужінні з військовими капеланами

Літургію співом супроводжуватиме хор «Гомін» з селища Щирець

Покрови Пресвятої Богородиці, вул. Щирецька, 36:

8.00 год. — Божественна Літургія

9.00 год. — освячення води та окроплення святою водою вірних

11.00 год. — святкова Божественна Літургія.

14.00 год. — традиційний вже 6-й концерт «Кермеш» (лемківським діалектом означає «празник») біля храму.

Концертна програма складатиметься з: дитячого хору недільної школи парафії; мішаного дорослого хору парафії; парафіяльного хору церкви Успіння Пресвятої Богородиці ПЦУ «Оранта».