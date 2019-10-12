ОСТАННІ НОВИНИ

Власники собак живуть довше і рідше страждають від хвороб серця, – дослідження

Вероніка Рой

|

Люди, які заводять собак, мають великі шанси прожити довге життя і менше ризикують померти від проблем з серцем. Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Американської кардіологічної асоціації Circulation, передає Громадське.

 

У межах дослідження вчені проаналізували дані близько 3,8 мільйона осіб. Вони дійшли висновку, що у власників собак на 24% знижується ризик передчасної смерті за будь-якої причини. Цей відсоток стає, ще більшим, коли йдеться про хвороби серця. Так, у власників чотирилапих на 31% менше шансів померти через будь-які серцево-судинні захворювання і на 65% нижча ймовірність померти від серцевого нападу або інсульту.

Докторка Керолайн Крамер, ендокринологиня та одна з авторів дослідження, зазначила, що наявність собаки впливає на «зниження рівня артеріального тиску, поліпшення ліпідного профілю і зниження симпатичної реакції на стрес». До того ж, собаки позитивно впливають на психічне здоров’я і їхня присутність особливо корисна для одиноких людей похилого віку.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Зомбі-ферма під Львовом?
Омелян ШЕВЧУК
Зомбі-ферма під Львовом?

Ви чули про поняття Bigdata, системи керування свідомістю, теорії управління масами? Це щось далеке, скажете ви, н...

Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів
Анастасія ПИЖ
Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів

За понад 25 років динамічного розвитку мережа «АТБ», яка розпочинала свою діяльність із кількох магазинчиків у Дніпрі, т...

Прем’єра у Львівській опері 2в1: музична вистава про театр в театрі & комічна оперета з любовним трикутником
Соломія ГОЛОВІНА
Прем’єра у Львівській опері 2в1: музична вистава про театр в театрі & комічна оперета з любовним трикутником

У Львівській національній опері 12, 13 та 19 жовтня відбудеться прем’єра одразу двох музичних вистав, що виконуватимутьс...

Подорож Львовом з Ільком Лемком: що ховається за Ратушею і каплицею Боїмів?
Вероніка РОЙ
Подорож Львовом з Ільком Лемком: що ховається за Ратушею і каплицею Боїмів?

У п’ятницю, 27 вересня, Львів святкував Всесвітній День туризму. Протягом дня кожен охочий мав можливість відвідати чима...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...