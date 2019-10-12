Власники собак живуть довше і рідше страждають від хвороб серця, – дослідження

Люди, які заводять собак, мають великі шанси прожити довге життя і менше ризикують померти від проблем з серцем. Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Американської кардіологічної асоціації Circulation, передає Громадське.

У межах дослідження вчені проаналізували дані близько 3,8 мільйона осіб. Вони дійшли висновку, що у власників собак на 24% знижується ризик передчасної смерті за будь-якої причини. Цей відсоток стає, ще більшим, коли йдеться про хвороби серця. Так, у власників чотирилапих на 31% менше шансів померти через будь-які серцево-судинні захворювання і на 65% нижча ймовірність померти від серцевого нападу або інсульту.

Докторка Керолайн Крамер, ендокринологиня та одна з авторів дослідження, зазначила, що наявність собаки впливає на «зниження рівня артеріального тиску, поліпшення ліпідного профілю і зниження симпатичної реакції на стрес». До того ж, собаки позитивно впливають на психічне здоров’я і їхня присутність особливо корисна для одиноких людей похилого віку.