У Польщі роботодавець через зарплату побив актора зі Львівщини

У Польщі 36-річного українського актора Юрія Чеботарьова, котрий працює у театрі Biuro Podróży у місті Познань, побив колишній працедавець, господар піцерії, в якій чоловік підробляв у вільний від акторства час. Про це повідомляє Zbuc.

Про факт побиття Юрій Чеботарьов повідомив на своїй сторінці у Facebook, де також опублікував знимку зі слідами побоїв. Інцидент трапився у четвер, 10 жовтня, пізно ввечері.

«Зламаний ніс і сліди душіння на шиї – так зі мною розраховувався керівник піцерії, в якій я заробляв гроші на життя у Польщі… Ця подія була шокуюча… Керівник закладу у день звільнення за згодою сторін ще три тижні тому не виплатив рахунок і сказав прийти 10 жовтня о 22:00 за грошима. Зважаючи на те, що я іноземець, намагався мене обдурити, а коли зрозумів, що не вдається, почав погрожувати і душити. Це змусило мене викликати поліцію. До приїзду поліції керівник піцерії усіма способами провокував мене, та, не стримавшись, завдав удару в обличчя», – розповів Чеботарьов.

Юрій зізнається, що не наважився оборонятися. «Переконаний, що якщо б я себе захищав і був хоч один синяк на керівнику піцерії, я б вже сьогодні був депортований», – зізнався він.

У коментарі для Gazeta Wyborcza Юрій Чеботарьов сказав, що він вирішив звільнятися з піцерії Tivoli три тижні тому, перед важливими театральними гастролями: працедавець не давав йому згоди на поїздку. «Я почув, що мушу вибирати: або робота, або театр. Я вибрав театр», – розповідає актор, котрий пропрацював у піцерії рік.

Заборгованість складала приблизно 1700 злотих (10 тис. грн). Розпорядник закладу погодився видати працівникові 900 злотих, а про решту сказав, що залишить собі для супутніх соціальних виплат. Саме після відмови повернути гроші Чеботарьов викликав поліцію.

Сам інцидент трапився ближче до закриття закладу, перед 23:00. Шеф вимагав від колишнього працівника покинути приміщення, але Юрій відмовлявся, бо йому в поліції сказали, щоб чекав на прибуття поліцейської групи.

«Керівник знову почав мене силою виштовхувати зі закладу, а вкінці вдарив мене головою в ніс», – розповів Чеботарьов.

Поліція міста Познань підтвердила, що був виклик до закладу громадського харчування, а на місці виявили потерпілого. Слідство наразі не розпочалося. Юрія Чеботарьов, знайшовши адвоката, подаватиме заяву про злочин правоохоронцям у понеділок.

Українець має претензії до роботи польської поліції.

«Дивною була поведінка поліціантів: вони зовсім не хотіли бачити, що все моє обличчя в крові, не переглянули записи відеокамер. Єдине, що викликали швидку. Спасибі й на тому», – написав Юрій у Facebook.

Керівник піцерії заперечує, що побив українця.

«То якийсь наклеп. Авжеж, ми почубилися, але я його не вдарив. Після конфлікту Юрій вийшов зі закладу й повернувся вже в такому стані… Може, він вдарився до якогось канта», – сказав керівник закладу.

Однак розпорядник закладу відмовився надати журналістам записи камер: відрубав, що вони не працюють.

Зі слів Чеботарьова, свідками конфлікту було щонайменше двоє осіб – дружина керівника та кельнерка. Втім, українець не вірить у те, що вони дадуть покази на підприємця.

Також Zbruch додає, що Юрієві Чеботарьову 36 років. Походить із міста Червоноград, що на Львівщині. Навчався акторській майстерності в Києві та в Харкові, працював у театрах Києва, Харкова, Львова. Співзасновник гурту «Бандурбенд», котрий активно гастролював по українських фестивалях усередині 2000-х. Переїхав на роботу до Польщі три роки тому.

Фото: Zbruch