Ще четверо російських акторів потрапили до «чорного списку» Мінкульту

Міністерство культури України внесло ще чотирьох російських акторів до переліку осіб, які загрожують національній безпеці країни. Перелік осіб оновили на сайті Міністерства культури, передає Еспресо.

Згідно з оновленим списком Мінкультури від 11 жовтня, розміщеним на сайті відомства, до переліку внесено російських актрис Наталію Колоскову та Марію Перн, а також російських акторів Юрія Миронцева й Анатолія Фалинського.

Причин внесення цих осіб до переліку на сайті міністерства не вказано, але відомо, що всі вони грали ролі у фільмі «Ополченочка», який знімали на непідконтрольній території Донбасу.

Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, складає Мінкультури України на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Нині до списку внесено 151 особу.

Зазначимо, законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України» внесено зміни до Закону «Про кінематографію», яким передбачено, що Держкіно відмовляє у видачі або припиняє дію вже виданого державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів зокрема, якщо одним з учасників фільму є фізична особа, включена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, складає Міністерство культури України на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.