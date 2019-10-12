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Посеред вулиці у Львові у чоловіка вкрали сумку з понад мільйоном гривень

Вероніка Рой

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У Львові грабіжники серед вулиці напали на чоловіка та відібрали у нього сумку з грошима. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

 

Як повідомляє видання, 47-річний чоловік повертався до дому з роботи, коли на нього напали двоє невідомих. Нападники нанесли чоловікові кілька ударів по голові та поваливши його на землю, відібрали сумку з грошима. За інформацією, яку надав потерпілий, у сумці були кошти на суму понад мільйон гривень.

Потерпілий був госпіталізований. Поліція розпочало досудове розслідування за ст. 187 КК України (розбій).

Речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольска підтвердила Zaxid.net факт нападу. Вона повідомила, що інцидент трапився 10 жовтня на Володимира Великого близько 21.40. Потерпілий зазначив, що невідомі напали на нього, побили та відібрали наплічник, у якому була значна сума грошей. Проте правоохоронці офіційно не повідомили, яку саме суму викрали у чоловіка.

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