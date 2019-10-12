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Поліцейські затримали 25-річного хлопця, який посеред ночі у Стрию викрав BMW

Вероніка Рой

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На Стрийщині поліцейські протягом кількох годин розшукали 25-річного хлопця, котрий вночі викрав автомобіль BMW. Про це львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

До поліції 10 жовтня звернувся 23-річний житель одного із сіл Стрийського району. Чоловік повідомив, що вночі на вулиці Коновальця у Стрию невідома особа заволоділа його автомобілем BMW E28.

Працівники сектору кримінальної поліції вжитими оперативно-розшуковими заходами протягом кільком годин встановили, що до вчинення правопорушення причетний раніше судимий 25-річний місцевий мешканець. Автомобіль у нього вилучено.

Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Статтею передбачене покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Вирішується питання про обрання зловмиснику міри запобіжного заходу. Проводиться досудове розслідування.

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