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Низка вулиць у Шевченківському районі залишились без води: перелік

Вероніка Рой

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Сьогодні, 12 жовтня, через аварійно-ремонтні роботи з ліквідації витоку на вулиці Чигиринській, 17 низка вулиць у Шевченківському районі буде водопостачання. Про це інформує Гаряча лінія міста Львова.

 

Так, орієнтовно до 15 год. без води будуть мешканці:

  • вул. Грінченка Б – Всі будинки;
  • вул. Мідна – Всі будинки;
  • вул. Назарука О – Всі будинки;
  • вул. Полтв’яна – Всі будинки;
  • вул. Полунична – Всі будинки;
  • вул. Стеценка К – Всі будинки;
  • вул. Творча – Всі будинки;
  • вул. Чигиринська – Всі будинки;
  • вул. Хмельницького Б буд. 233,   239,   241,   243,   245,   247,   247 корп 2,   251,   253,   255,   267,   269,   271,   273,   275а,   275.

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