Низка вулиць у Шевченківському районі залишились без води: перелік

Сьогодні, 12 жовтня, через аварійно-ремонтні роботи з ліквідації витоку на вулиці Чигиринській, 17 низка вулиць у Шевченківському районі буде водопостачання. Про це інформує Гаряча лінія міста Львова.

Так, орієнтовно до 15 год. без води будуть мешканці: