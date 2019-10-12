Низка вулиць у Шевченківському районі залишились без води: перелік

Сьогодні, 12 жовтня, через аварійно-ремонтні роботи з ліквідації витоку на вулиці Чигиринській, 17 низка вулиць у Шевченківському районі буде водопостачання. Про це інформує Гаряча лінія міста Львова.
Так, орієнтовно до 15 год. без води будуть мешканці:
- вул. Грінченка Б – Всі будинки;
- вул. Мідна – Всі будинки;
- вул. Назарука О – Всі будинки;
- вул. Полтв’яна – Всі будинки;
- вул. Полунична – Всі будинки;
- вул. Стеценка К – Всі будинки;
- вул. Творча – Всі будинки;
- вул. Чигиринська – Всі будинки;
- вул. Хмельницького Б буд. 233, 239, 241, 243, 245, 247, 247 корп 2, 251, 253, 255, 267, 269, 271, 273, 275а, 275.
Вероніка Рой