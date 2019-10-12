ОСТАННІ НОВИНИ

Назвали 20 найпопулярніших напрямків для подорожей у 2020 році

Вероніка Рой

|

Сервіс оренди житла Airbnb на основі даних бронювань склав список найпопулярніших напрямків для подорожей наступного року. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії, передає Укрінформ.

 

«Заздалегідь плануючи подорожі на наступний рік, ми прогнозуємо зростання зацікавленості в менш відомих та екологічно свідомих містах і країнах світу», – йдеться в повідомленні.

Дослідження Airbnb показує, що в 2020 році найбільшою популярністю серед туристів користуються місця, які готуються до великих подій. Наприклад, запуск дослідницької програми NASA «Марс-2020» з мису Канаверал або численні змагання з серфінгу в бразильській Убатубі.

Фото: Airbnb

Список 20 найпопулярніших напрямків від Airbnb має такий вигляд:

  1. Мілвокі, штат Вісконсін, США.
  2. Більбао, Іспанія.
  3. Бурірам, Таїланд.
  4. Санбері, штат Вікторія, Австралія.
  5. Румунія.
  6. Сіань, Китай.
  7. Юджин, штат Орегон, США.
  8. Люксембург.
  9. Гвадалахара, Мексика.
  10. Вануату.
  11. Калі, Колумбія.
  12. Мис Канаверал, штат Флорида, США.
  13. Абердин, Шотландія.
  14. Кортні, Канада.
  15. Убатуба, Бразилія.
  16. Ле-Контамін-Монжуа, Франція.
  17. Токіо, Японія.
  18. Керала, Індія.
  19. Малінді, Кенія.
  20. Маастрихт, Нідерланди.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Зомбі-ферма під Львовом?
Омелян ШЕВЧУК
Зомбі-ферма під Львовом?

Ви чули про поняття Bigdata, системи керування свідомістю, теорії управління масами? Це щось далеке, скажете ви, н...

Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів
Анастасія ПИЖ
Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів

За понад 25 років динамічного розвитку мережа «АТБ», яка розпочинала свою діяльність із кількох магазинчиків у Дніпрі, т...

Прем’єра у Львівській опері 2в1: музична вистава про театр в театрі & комічна оперета з любовним трикутником
Соломія ГОЛОВІНА
Прем’єра у Львівській опері 2в1: музична вистава про театр в театрі & комічна оперета з любовним трикутником

У Львівській національній опері 12, 13 та 19 жовтня відбудеться прем’єра одразу двох музичних вистав, що виконуватимутьс...

Подорож Львовом з Ільком Лемком: що ховається за Ратушею і каплицею Боїмів?
Вероніка РОЙ
Подорож Львовом з Ільком Лемком: що ховається за Ратушею і каплицею Боїмів?

У п’ятницю, 27 вересня, Львів святкував Всесвітній День туризму. Протягом дня кожен охочий мав можливість відвідати чима...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...