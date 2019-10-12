Назвали 20 найпопулярніших напрямків для подорожей у 2020 році

Сервіс оренди житла Airbnb на основі даних бронювань склав список найпопулярніших напрямків для подорожей наступного року. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії, передає Укрінформ.

«Заздалегідь плануючи подорожі на наступний рік, ми прогнозуємо зростання зацікавленості в менш відомих та екологічно свідомих містах і країнах світу», – йдеться в повідомленні.

Дослідження Airbnb показує, що в 2020 році найбільшою популярністю серед туристів користуються місця, які готуються до великих подій. Наприклад, запуск дослідницької програми NASA «Марс-2020» з мису Канаверал або численні змагання з серфінгу в бразильській Убатубі.

Список 20 найпопулярніших напрямків від Airbnb має такий вигляд: