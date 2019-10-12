На кордоні з Польщею затримали чоловіка, який намагався вивезти пам’ятні монети

У пункті пропуску «Краківець» прикордонники виявили набір пам’ятних монет. Їх знайшли в автомобілі «Мерседес» громадянина України. Про це інформує пресслужба ДПСУ.

Як повідомляється, сьогодні вночі в міжнародний автомобільний пункт пропуску «Краківець» на виїзд з України прибув мікроавтобус «Мерседес». Керував транспортним засобом громадянин України.

«Під час оформлення мікроавтобуса у прикордонного наряду Мостиського загону виникла підозра щодо можливого незаконного переміщення товарів через державний кордон з порушенням законодавства. Після чого, автівку було виведено із загального потоку для здійснення поглибленого огляду. Як результат, у вантажному відсіку мікроавтобусу прикордонниками та митниками було виявлено набір пам’ятних монет у кількості 54 штук», – йдеться у повідомленні.

Наразі пам’ятні монети встановленим порядком передано працівникам ДФС для складання процесуальних документів.

Фото: ДПСУ