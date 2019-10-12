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Кенієць вперше в історії пробіг марафон менш ніж за дві години

Вероніка Рой

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Кенієць Еліуд Кіпчоге став першим спортсменом в історії, який пробіг марафонську дистанцію менш ніж за дві години. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на BBC.

 

34-річний спортсмен у суботу здолав дистанцію в 42 км 195 м за 1 годину 59 хвилин і 40,2 секунди. Пробіг «Ineos 1:59 Challenge» пройшов у Відні, Австрія.

«Це показує, що ніхто не обмежений… Зараз я це зробив. Очікую, що більше людей робитимуть це після мене», – сказав Еліуд Кіпчоге.

 

Разом з тим, даний рекорд Кіпчоге не буде визнаний офіційним світовим рекордом марафону, оскільки це не були відкриті змагання, і кенієць використовував спеціальну команду атлетів, які змінювали один одного (пейсмейкерів).

Офіційний рекорд встановив у 2018 році в Німеччині також Кіпчоге. Тоді він пробіг марафонську дистанцію за 2 години 1 хвилину 39 секунд.

Фото: Twitter Eliud Kipchoge

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