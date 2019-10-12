9 вихованців ЛКП «Лев», які шукають домівку

Львів’ян просять допомогти прилаштувати 9 собачок, які шукають домівки, а на даний момент перебувають в ЛКП «Лев». Про це комунальне підприємство повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

«Собаки – друзі, що дарують ніжність, любов, радість та заряджають позитивом. Окрім цього, вони готові кожному подарувати частинку свого тепла, аби зігріти у холодну пору Саме зараз ми пропонуємо вам чотирилапих друзів, які ніколи не зрадять, завжди вислухають, підбадьорять та розвеселять! Не проґавте свій шанс познайомитися з цими неймовірними кудлатиками. Вони чекають на вас!», – йдеться в повідомленні ЛКП «Лев».

Отож, знайомимо з чотирилапими вихованцями ЛКП «Лев»:

Молодий енергійний красень Теді. Він кілька днів блукав Сихівським районом у пошуках їжі та господаря, який, на жаль, так і не забрав його додому. Теді має чудові здібності до навчання, а також може проживати в квартирі та сім’ї, де є діти.

Дункан –спокійний та виважений собака середнього віку. Чотирилапий добре піддається навчанню. Ідеальний варіант для нього – це потрапити у родину, яка проживає у будинку з власним подвір‘ям.

Молода й активна Грета. По поведінці видно, що донедавна була домашньою. Стане для свого господаря чудовим другом та охоронцем.

Арнольд – метис німецької вівчарки. старшого віку. Собака погано бачить, тож ми гадаємо, що це і стало причиною того, що він опинився на вулиці і впав у яму з якої без допомоги наших ловців не міг вибратись. Маємо надію, що хтось упізнає в ньому свого загубленого друга і забире додому. Арнольд стресує без господаря. У його віці стрес небезпечний для здоров‘я, тому собака дуже потребує сім‘ї.

Молодий красень Адік. Видно, що донедавна собака був домашнім. Мав на собі ошийник, втім, на жаль, без жодної інформації про господаря. Сподіваємось, що хтось упізнає свого загубленого улюбленця і забире додому. Адік чудово підійде для проживання в квартирі, адже слухняний і добре піддається навчанню.

Мілка – хвостата, яка була відловлена разом з Адіком, тож невиключено, що вони проживали в одній родині. По характеру Мілка трохи ляклива, але коли бачить, що їй нічого не загрожує, починає махати хвостом та з радістю іде на прогулянку.

Собака з охоронними здібностями Бровко. По віку чотирилапий молодий. Він швидко навчається і добре гуляє на повідку.

Молодий і слухняний Баррі. Він добре піддається навчанню. Для господаря стане хорошим другом та пильним охоронцем.

Молодий активний і гавкучий Роб, який швидко навчається. Для свого нового господаря він стане і охоронцем, і другом.

Зазначимо, ЛКП «Лев» працює без вихідних з 8:00 до 20:00. Знаходиться комунальне підприємство у Львові на вулиці Промисловій, 56.

Фото: Ірина Шелест