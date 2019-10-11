Згідно з опитуванням, більше половини українців не підтримують надання Донбасу особливого статусу  

Більше половини українців виступають проти надання та закріплення у Конституції особливого статусу окремих районів у Донецькій та Луганській областях. Такі дані були отримані в ході соціологічного опитування Центру Разумкова, передає УНН.

«Більшість респондентів (56%) виступають проти надання і закріплення в Конституції «особливого статусу» окремих районів у Донецькій та Луганській областях», – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що підтримують надання «особливого статусу» окремим районам у Донецькій та Луганській областях 26% опитаних.

Вказано, що дослідження проводили з 4 по 9 жовтня 2019 року. Опитали 2015 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.