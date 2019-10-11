У понеділок віряни відзначатимуть свято Покрови. Розклад богослужінь у храмах Львова

У понеділок, 14 жовтня, припадає свято Покрову Пресвятої Богородиці. У цей день престольний празник відзначають вісім львівських храмів. Про це інформує «Духовна велич Львова».

Розклад богослужінь у храмах Львова

ПЦУ

Свято-Покровський кафедральний собор, вул Грушевського, 2

8.00 год. – Божественна Літургія

10.00 год. – Архиєрейська Божественна Літургія. Богослужіння очолить Високопреосвященний Митрополит Львівський і Сокальський ПЦУ Димитрій

12.00 год. – Водосвяття

Покрови Пресвятої Богородиці, Львів-Рудно, вул. Володимира Великого, 24:

12.00 год. – святкова Божественна Літургія.

14.30 год. – Водосвяття

Покрови Пресвятої Богородиці, вул. Сяйво, 14:

9.00 год. – Водосвяття

10.00 год. – Божественна Літургія.

Опісля відбудеться панахида на могилі першого настоятеля храму митр. прот. Петра Равлика та процесійний обхід навколо храму

Покрови Пресвятої Богородиці, вул. Клепарівська, 35 (Інститут пожежної безпеки):

8.30 год. – Водосвяття

9.00 год. – Акафіст Покрову Пресвятої Богородиці

10.00 год. – Божественна Літургія.

Покрови Пресвятої Богородиці, вул. Величковського 50/13:

11.00 год. – Водосвяття

12.00 год. – Божественна Літургія у співслужінні з військовими капеланами

Літургію співом супроводжуватиме хор «Гомін» з селища Щирець

Покрови Пресвятої Богородиці, вул. Щирецька, 36:

8.00 год. – Божественна Літургія

9.00 год. – освячення води та окроплення святою водою вірних

11.00 год. – святкова Божественна Літургія.

14.00 год. – традиційний вже 6-й концерт «Кермеш» (лемківським діалектом означає «празник») біля храму.

Концертна програма складатиметься з: дитячого хору недільної школи парафії; мішаного дорослого хору парафії; парафіяльного хору церкви Успіння Пресвятої Богородиці ПЦУ «Оранта»

Покрови Пресвятої Богородиці, вул. Демнянська, 4:

(УВАГА*, святкування переносять на неділю, 13 жовтня)

10.45 год. – зустріч Високопреосвященного Митрополита Львівського ПЦУ Макарія

10.55. год. – освячення іконостасу

11.00 год. – Божественна Архиєрейська Літургія. Богослужіння очолить Високопреосвященний Митрополит Львівський ПЦУ Макарій

УГКЦ

Покрову Пресвятої Богородиці, вул. Личаківська, 175:

7.00 год. – Божественна Літургія

8.30 год. – освячення води та окроплення святою водою вірних

9.00 год. – Божественна Літургія

11.00 год. – святкова Божественна Літургія.