У понеділок віряни відзначатимуть свято Покрови. Розклад богослужінь у храмах Львова

У понеділок, 14 жовтня, припадає свято Покрову Пресвятої Богородиці. У цей день престольний празник відзначають вісім львівських храмів. Про це інформує «Духовна велич Львова».
Розклад богослужінь у храмах Львова
ПЦУ
Свято-Покровський кафедральний собор, вул Грушевського, 2
8.00 год. – Божественна Літургія
10.00 год. – Архиєрейська Божественна Літургія. Богослужіння очолить Високопреосвященний Митрополит Львівський і Сокальський ПЦУ Димитрій
12.00 год. – Водосвяття
Покрови Пресвятої Богородиці, Львів-Рудно, вул. Володимира Великого, 24:
12.00 год. – святкова Божественна Літургія.
14.30 год. – Водосвяття
Покрови Пресвятої Богородиці, вул. Сяйво, 14:
9.00 год. – Водосвяття
10.00 год. – Божественна Літургія.
Опісля відбудеться панахида на могилі першого настоятеля храму митр. прот. Петра Равлика та процесійний обхід навколо храму
Покрови Пресвятої Богородиці, вул. Клепарівська, 35 (Інститут пожежної безпеки):
8.30 год. – Водосвяття
9.00 год. – Акафіст Покрову Пресвятої Богородиці
10.00 год. – Божественна Літургія.
Покрови Пресвятої Богородиці, вул. Величковського 50/13:
11.00 год. – Водосвяття
12.00 год. – Божественна Літургія у співслужінні з військовими капеланами
Літургію співом супроводжуватиме хор «Гомін» з селища Щирець
Покрови Пресвятої Богородиці, вул. Щирецька, 36:
8.00 год. – Божественна Літургія
9.00 год. – освячення води та окроплення святою водою вірних
11.00 год. – святкова Божественна Літургія.
14.00 год. – традиційний вже 6-й концерт «Кермеш» (лемківським діалектом означає «празник») біля храму.
Концертна програма складатиметься з: дитячого хору недільної школи парафії; мішаного дорослого хору парафії; парафіяльного хору церкви Успіння Пресвятої Богородиці ПЦУ «Оранта»
Покрови Пресвятої Богородиці, вул. Демнянська, 4:
(УВАГА*, святкування переносять на неділю, 13 жовтня)
10.45 год. – зустріч Високопреосвященного Митрополита Львівського ПЦУ Макарія
10.55. год. – освячення іконостасу
11.00 год. – Божественна Архиєрейська Літургія. Богослужіння очолить Високопреосвященний Митрополит Львівський ПЦУ Макарій
УГКЦ
Покрову Пресвятої Богородиці, вул. Личаківська, 175:
7.00 год. – Божественна Літургія
8.30 год. – освячення води та окроплення святою водою вірних
9.00 год. – Божественна Літургія
11.00 год. – святкова Божественна Літургія.
Вероніка Рой