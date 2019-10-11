На залізничному вокзалі у Львові відкрили зал очікування для військовослужбовців

Укрзалізниця відкрила зал очікування для військовослужбовців (учасників ООС) на залізничному вокзалі у Львові. Про це інформує пресслужба АТ «Укрзалізниці».

Зали очікування для військовослужбовців обладнані кімнатою для прийому їжі, санвузлами, душем тощо.

«Для комфорту відвідувачів тут є місця для сидіння, телевізори, холодильники, розетки для зарядки мобільних пристроїв, доступ до інтернету. Крім того, військові можуть скористатися пральною машиною, прасувальною дошкою з праскою, сушаркою для білизни, кавоваркою та чайником», – розповідають в Укрзалізниці.

Зазначимо, перший зал очікування для військовослужбовців було відкрито 1 жовтня Центральному залізничному вокзалі у Києві. Ним вже скористалося більше 500 захисників України. Також паралельно зі Львовом відкрили такий зал і у Одесі.

Незабаром аналогічні зали запрацюють у Дніпрі, Харкові та Миколаєві.