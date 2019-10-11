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Майже все населення України віком до 35 років є інтернет-користувачами, – дослідження

Вероніка Рой

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В Україні кількість регулярних інтернет-користувачів до кінця 3 кварталу 2019 року зросла на 7%. Тобто до 22,96 мільйонів. Про це свідчать результати дослідження, яке провела дослідницька компанія Factum Group на замовлення Інтернет-асоціації України, передає Економічна правда.

 

«Однією з причин такого зростання є «смартфонізація» населення. На сьогодні 22% користувачів виходять в інтернет виключно за допомогою смартфонів. Для значної частки нових користувачів смартфон у 2019 році став першим і єдиним пристроєм для доступу до мережі», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що частка користувачів інтернету становить 71% (22,96 млн), 65% мають інтернет вдома.

У містах з населенням більше 100 тисяч жителів до кінця вересня інтернет-проникнення зросло з 71% до 74%, у населених пунктах з населенням менше 100 тисяч жителів – з 53% до 70%, а у селах – з 53% до 58%.

«Продовжується вирівнювання структури інтернет-користувачів відповідно до структури населення. Цей процес вже фактично завершений по гендерному показнику, і триває по інших показниках: регіональному, професійному, освітньому, рівню доходів, віковому. Майже все населення України віком до 35 років є інтернет-користувачами», – заявили в асоціації.

Найактивнішими в інтернеті є українці віком від 15 до 24 років. Серед них частка користувачів інтернетом становить 97%, люди від 25 до 34 років – 96%, користувачів віком від 65 років – уже 29% (рік тому було лише 14%). Частка жінок у загальній кількості інтернет користувачів становить 52%.

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