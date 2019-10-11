Частина вулиць у Львові, Рудному, Брюховичах та Винниках сьогодні буде без світла

Сьогодні, 11 жовтня, у місті Львові заплановані відключення електроенергії через проведення ремонтних робіт. Про це у Facebook інформує Гаряча лінія «Львівобленерго».

З 8.00 год. до 17.00 год. без електроенергії у місті Львові будуть вулиці: Римлянина, 3, Пекарська, 1,5,7,13,14; Туган Барановського, 10; Ярова, Запольської.

Без електроенергії з 9.00 год. до 17.00 год. у місті Львові будуть вулиці: Мазепи, 6,8,10,12; Тичини 21,23; Хвильового 8,11.

Також з 8.00 год. до 17.00 год. без електроенергії у смт Рудно будуть вулиці: Мазепи,7-39; Вербицького,29-46; Шухевича,45-64.

Крім цього, з 8.00 год. до 17.00 год. без електроенергії у місті Винники будуть вулиці: Кільцева, Лисика, Проста, Огієнка.

З 9.00 год. до 17.00 год. без електроенергії у смт Брюховичі будуть вулиці: Івасюка, 8-48, 19-49; Прилуцька, Ряснянський проїзд, Ягідна.