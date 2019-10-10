З початку року кількість українців скоротилася на півтора мільйона, – Дубілет

Кількість українців з початку поточного року скоротилася на півтора мільйона осіб. З України їде більше, ніж приїжджає, і помирає більше, ніж народжується. Про це сьогодні, 10 вересня, повідомив міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет, передає ZN,UA.

«З початку року кількість українців, що проживають на нашій території, скоротилося на 1,5 млн осіб. Бачимо масове повернення українців додому в кінці квітня – на початку травня на європейські та українські свята. Після цих свят негативний тренд зменшився, але все одно присутній. Повертатися додому теж стало більше людей», – написав Дубілет у Telegram-каналі.

Він підкреслив, що з України їде більше, ніж приїжджає, і помирає більше, ніж народжується.

За його словами, це попередні дані, на яких уряд має намір побудувати публічні «дашборди», на яких в майбутньому суспільство буде оцінювати роботу влади у довгостроковій перспективі.

«Виявилося, що їх у потрібному вигляді немає. Працюємо зараз разом з прикордонною службою України над статистикою щодо перетину кордону та з Мін’юстом – по народжуваності/смерті», – повідомив Дубілет.