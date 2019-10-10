ЄС інвестував в Україну більше ніж в будь-яку іншу країну світу – понад 15 мільярдів євро

Європейський союз за останні п’ять років інвестував в Україну більше, ніж в будь-яку країну світу. Про це сказала високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні під час слухань у Європарламенті, передає РБУ-Україна.

За словами Могеріні, після 2014 року ЄС зібрав для України найбільший пакет підтримки в історії співдружності – понад 15 мільярдів євро.

«Жоден інший партнер не вклав в Україну стільки, скільки ми зробили… Наша підтримка і наша співпраця надають дуже відчутний вплив. Ми підтримали створення тисяч нових робочих місць і допомогли реформою децентралізації підвищити якість послуг для громадян. Ми супроводжували реформу сектора безпеки. А два роки тому ми зробили подорож в Європейський союз для жителів України простіше завдяки лібералізації візового режиму», – підкреслила вона.

Могеріні відмітила, що з часу першої дискусії Євросоюзу про Україну п’ять років тому наша країна пройшла дуже великий шлях. І це стало можливим, на її думку, завдяки рішучості громадян. Також нагадала, що «протягом всіх цих років Євросоюз завжди стояв на боці українського народу».