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У Львові через пожежу у будинку пенсіонерка отруїлася продуктами горіння

Вероніка Рой

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Сьогодні, 10 жовтня, близько 11.35 год. у приватному будинку на вул. Підгаєцькій, 4, що у Залізничному районі Львові виникла пожежа, у результаті якої постраждала 66-річна жінка. Про це повідомляє пресслужбі мерії Львова з посиланням на міське управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

 

Внаслідок пожежі, з діагнозом отруєння продуктами горіння, в обласну клінічну лікарню у стані легкого ступеня важкості госпіталізована 66-річна власниця квартири.

Вогнем пошкоджено речі домашнього вжитку на площі 5 кв.м. Обставини події встановлюють.

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