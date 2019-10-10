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Майже 9% українських підлітків хоча б раз у житті вживали марихуану

Вероніка Рой

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8,7% українських підлітків хоча б раз у житті вживали канабіс. Про це йдеться в «Європейському опитуванні учнів щодо вживання алкоголю та інших наркотичних речовин» (ESPAD) від UNICEF, передає Громадське.

 

У віці до 13 років марихуану спробували 1,8% опитаних підлітків, а 4,6% пробували курити канабіс разом із тютюном.

За останній місяць хоча б раз марихуану пробували 2,5% опитаних. Водночас у Франції, Італії та Чехії цей показник вищий — 17%, 15% та 13% відповідно.

Загальний рівень вживання канабісу в 1995-2003 роках серед українських підлітків знизився, у 2015 році трохи збільшився, а у 2019 році в під час опитування зафіксували стабільні показники поширення серед дівчат і зниження серед хлопців.

Згідно з дослідженням, 9,2% підлітків мали досвід вживання інгалянтів для того, щоб «зловити кайф», 4,4% вживали «нові речовини», які імітують ефект наркотиків, 4,1% протягом останнього року курили трав’яні суміші з ефектом, схожим на наркотичний.

Також 2,2% підлітків вказали, що вживали порошок, кристали чи пігулки з ефектом схожим на наркотичний, стільки ж вживали транквілізатори без призначення лікаря.

Найбільш поширеними формами комбінування психоактивних речовин є куріння з вживанням алкоголю — 1,9%, куріння та вживання канабісу — 1,4%, вживання канабісу та інших наркотиків, крім канабісу — 1,3%.

Крім того, серед тих, хто вживає 2 та більше речовини, вдвічі більше жертв булінгу (21,2%), ніж серед тих, хто не практикує полінаркоманію (9,5%).

«Європейське опитування учнів щодо вживання алкоголю та інших наркотичних речовин» проводять щочотири роки з 1995 року. В опитуванні беруть участь понад 45 країн, зокрема Україна.

У 2019 році в опитуванні взяли участь 8509 українських учнів і студентів: 4108 хлопців і 4401 дівчина віком 14-17 років. Опитували підлітків сільських і міських шкіл, закладів професійної технічної освіти та закладів фахової передвищої освіти.

Дослідження було проведено ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка» за підтримки Представництва ЮНІСЕФ в Україні та Європейського моніторингового центру з наркотиків та наркоманії.

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