ДБР проводить обшуки на Львівській митниці

Державне бюро розслідувань проводить санкціоновані обшуки на Львівській митниці ДФС. А саме, на пункті пропуску, митних постах, їхніх відділах митного оформлення, а також за місцем проживання її службових осіб. Про це на своїй сторінці у Facebook написала заступник директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко.

За її словами, загалом проводиться 40 обшуків.

«Саме зараз проводимо санкціоновані обшуки на Львівській митниці ДФС. А саме, на пункті пропуску, митних постах та їхніх відділах митного оформлення, а також за місцем проживання її службових осіб. Загалом – 40 обшуків», – написала вона.

Як розповідає Ольга Варченко, причиною цих обшуків є викриття незаконної схеми із ввезення на територію України з країн ЄС дорогого брендового одягу за підробленими документами. Орієнтовна вартість кожної партії становить не менше 400 тисяч доларів.

Наразі Держбюро перевіряє причетність до цієї схеми службових осіб митниці, які, за попередньою версією слідства, сприяли незаконному переміщенню товару через митний кордон без проходження відповідних митних процедур. Одяг ввозили до України як секонд-хенд.

«Схема виглядала так (за попередньою інформацією): підприємство-імпортер замовляє один товар з країн ЄС – у нашому випадку – дорогий брендовий одяг, а коли він доїжджає до митниці призначення для проходження митного оформлення – перетворюється на «товар підміни» – у цьому випадку – секонд-хенд. Такий одяг потрапляв на український ринок без сплати відповідних митних платежів. У результаті, держава зазнавала збитків, лише уявіть, щонайменше 1 мільйон гривень з кожної партії товару. Вантажівки, якими везли товар за фіктивними документами, перетинали кордон через пункт пропуску лише у зміну окремих посадовців митного посту», – написала заступник директора Державного бюро розслідувань.

За її словами, крім обшуків на Львівській митниці, також проводяться за адресами діяльності підприємств-імпортерів, місцями проживання їхніх керівників, а також організаторів.

Кримінальне провадження зареєстроване за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема, ухиленням від сплати податків, зборів, зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки та прийняттям пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Досудове розслідування триває.

Фото: Facebook-сторінка Ольги Варченко