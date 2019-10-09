ОСТАННІ НОВИНИ

Скасування трудових книжок: в уряді розповіли, як це працюватиме

Вероніка Рой

|

Сьогодні, 8 жовтня, Кабінет мінітстрів України запускає в роботу законопроєкт і акти, які можуть скасувати обов’язковість трудових книжок. Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

 

За його словами, якщо уряд прийме цей законопроєкт, громадяни не будуть зобов’язані при наймі на роботу подавати роботодавцю свою трудову книжку. Відповідно, роботодавцям не потрібно її перевіряти або зберігати.

«Справа в тому, що в електронних реєстрах держави дані про трудовий стаж всіх українців з 2000 року є і так. Для розрахунку пенсій або інших соціальних виплат вже використовуються саме ці дані», – пояснює він.

Крім цього, Дубілет зазначає, що громадяни зможуть легко отримати електронний документ з інформацією про свій стаж в Інтернеті. Цей документ вони можуть надати роботодавцю, якщо того важливо перевірити стаж здобувача з офіційних реєстрів.

«Щоб отримати цей документ, громадянину потрібно буде зробити кілька кліків і скористатися ЕЦП. Також, сподіваюся, ми встигнемо прикрутити туди і BankID. Роботодавці зможуть перевірити справжність документа за допомогою QR-коду, який буде автоматично накладатися на ці документи», – наголосив міністр.

Також Дмитро Дубілет повідомив, якщо у людини є трудовий стаж до 2000 року, буде можливість занести цю інформацію в електронний реєстр –  самостійно або через роботодавця. Тоді  зберігати трудову книжку, як носій інформації, зовсім не буде потреби.

«Якщо хтось все ж захоче «колекціонувати» інформацію про своє стажі в трудових книжках, забороняти ми це, звичайно, не можемо. Можна все так же просити свого роботодавця робити в ньому записи і ставити штампи. Але ні ви, ні роботодавець це тепер не зобов’язані робити», – додав представник уряду.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів
Анастасія ПИЖ
Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів

За понад 25 років динамічного розвитку мережа «АТБ», яка розпочинала свою діяльність із кількох магазинчиків у Дніпрі, т...

Прем’єра у Львівській опері 2в1: музична вистава про театр в театрі & комічна оперета з любовним трикутником
Соломія ГОЛОВІНА
Прем’єра у Львівській опері 2в1: музична вистава про театр в театрі & комічна оперета з любовним трикутником

У Львівській національній опері 12, 13 та 19 жовтня відбудеться прем’єра одразу двох музичних вистав, що виконуватимутьс...

Подорож Львовом з Ільком Лемком: що ховається за Ратушею і каплицею Боїмів?
Вероніка РОЙ
Подорож Львовом з Ільком Лемком: що ховається за Ратушею і каплицею Боїмів?

У п’ятницю, 27 вересня, Львів святкував Всесвітній День туризму. Протягом дня кожен охочий мав можливість відвідати чима...

Те, що нас єднає: як міська спортивна подія перетворилася на національний мегапроєкт
Ольга ФУЧИК
Те, що нас єднає: як міська спортивна подія перетворилася на національний мегапроєкт

Багаторічний лідер вітчизняного ринку роздрібної торгівлі «АТБ-Маркет» на власному прикладі довів, що соціальна відповід...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...