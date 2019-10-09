Скасування трудових книжок: в уряді розповіли, як це працюватиме

Сьогодні, 8 жовтня, Кабінет мінітстрів України запускає в роботу законопроєкт і акти, які можуть скасувати обов’язковість трудових книжок. Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

За його словами, якщо уряд прийме цей законопроєкт, громадяни не будуть зобов’язані при наймі на роботу подавати роботодавцю свою трудову книжку. Відповідно, роботодавцям не потрібно її перевіряти або зберігати.

«Справа в тому, що в електронних реєстрах держави дані про трудовий стаж всіх українців з 2000 року є і так. Для розрахунку пенсій або інших соціальних виплат вже використовуються саме ці дані», – пояснює він.

Крім цього, Дубілет зазначає, що громадяни зможуть легко отримати електронний документ з інформацією про свій стаж в Інтернеті. Цей документ вони можуть надати роботодавцю, якщо того важливо перевірити стаж здобувача з офіційних реєстрів.

«Щоб отримати цей документ, громадянину потрібно буде зробити кілька кліків і скористатися ЕЦП. Також, сподіваюся, ми встигнемо прикрутити туди і BankID. Роботодавці зможуть перевірити справжність документа за допомогою QR-коду, який буде автоматично накладатися на ці документи», – наголосив міністр.

Також Дмитро Дубілет повідомив, якщо у людини є трудовий стаж до 2000 року, буде можливість занести цю інформацію в електронний реєстр – самостійно або через роботодавця. Тоді зберігати трудову книжку, як носій інформації, зовсім не буде потреби.

«Якщо хтось все ж захоче «колекціонувати» інформацію про своє стажі в трудових книжках, забороняти ми це, звичайно, не можемо. Можна все так же просити свого роботодавця робити в ньому записи і ставити штампи. Але ні ви, ні роботодавець це тепер не зобов’язані робити», – додав представник уряду.