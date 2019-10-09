Наступного тижня у Львові візьмуться ремонтувати вулицю Курмановича

З наступного тижня у Львові розпочнеться ремонт вулиці Курмановича. Про це повідомила Ірина Маруняк, заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства, передає пресслужба мерії Львова.

«Дозвіл на проведення робіт є. Зараз подали документи в поліцію на перекриття вулиць, а в п’ятницю завозимо матеріали, вагончики, і у вівторок плануємо розпочати ремонтні роботи», — повідомила Ірина Маруняк.

Ремонтні роботи виконуватиме ТзОВ «Онур» — переможець тендеру, з яким 2 жовтня департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР уклав угоду на проведення ремонту. Вартість робіт 71,5 млн. грн.

Ремонтуватимуть вул. Курмановича на ділянці від вул. Д. Апостола до вул. Пꞌясецького. Це близько 1 км. Згідно з проєктом, передбачено заміну дорожнього покриття, прокладання нових комунікацій, висадка зелених насаджень.

Завершення ремонтних робіт передбачено у 2020 р.

Фото: ЛМР