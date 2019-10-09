ОСТАННІ НОВИНИ

Наступного тижня у Львові візьмуться ремонтувати вулицю Курмановича

Вероніка Рой

|

З наступного тижня у Львові розпочнеться ремонт вулиці Курмановича. Про це повідомила Ірина Маруняк, заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства, передає пресслужба мерії Львова.

 

«Дозвіл на проведення робіт є. Зараз подали документи в поліцію на перекриття вулиць, а в п’ятницю завозимо матеріали, вагончики, і у вівторок плануємо розпочати ремонтні роботи», — повідомила Ірина Маруняк.

Ремонтні роботи виконуватиме ТзОВ «Онур» — переможець тендеру, з яким 2 жовтня департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР уклав угоду на проведення ремонту. Вартість робіт 71,5 млн. грн.

Ремонтуватимуть вул. Курмановича на ділянці від вул. Д. Апостола до вул. Пꞌясецького. Це близько 1 км. Згідно з проєктом, передбачено заміну дорожнього покриття, прокладання нових комунікацій, висадка зелених насаджень.

Завершення ремонтних робіт передбачено у 2020 р.

Фото: ЛМР

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів
Анастасія ПИЖ
Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів

За понад 25 років динамічного розвитку мережа «АТБ», яка розпочинала свою діяльність із кількох магазинчиків у Дніпрі, т...

Прем’єра у Львівській опері 2в1: музична вистава про театр в театрі & комічна оперета з любовним трикутником
Соломія ГОЛОВІНА
Прем’єра у Львівській опері 2в1: музична вистава про театр в театрі & комічна оперета з любовним трикутником

У Львівській національній опері 12, 13 та 19 жовтня відбудеться прем’єра одразу двох музичних вистав, що виконуватимутьс...

Подорож Львовом з Ільком Лемком: що ховається за Ратушею і каплицею Боїмів?
Вероніка РОЙ
Подорож Львовом з Ільком Лемком: що ховається за Ратушею і каплицею Боїмів?

У п’ятницю, 27 вересня, Львів святкував Всесвітній День туризму. Протягом дня кожен охочий мав можливість відвідати чима...

Те, що нас єднає: як міська спортивна подія перетворилася на національний мегапроєкт
Ольга ФУЧИК
Те, що нас єднає: як міська спортивна подія перетворилася на національний мегапроєкт

Багаторічний лідер вітчизняного ринку роздрібної торгівлі «АТБ-Маркет» на власному прикладі довів, що соціальна відповід...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...