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На вулиці Науковій сталася пожежа в квартирі багатоповерхівки

Вероніка Рой

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Вчора, 8 жовтня, близько 21:19 у Львові в будинку на вул. Наукові, 39 сталася пожежа у квартирі. Про це інформує пресслужба ГУ ДСНС у Львівській області.

 

Як йдеться у повідомленні, пожежа виникла в квартирі на шостому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.

«За лічені хвилини на місце події прибули пожежно-рятувальні підрозділи м. Львова.Через щільне задимлення рятувальники ліквідовували займання в апаратах захисту органів дихання. Пожежу локалізовано о 21:36  та ліквідовано о 21:39 у складі ланки газодимозахисної служби. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 3 кв.м. До ліквідації займання залучались 20 рятувальників та 5 одиниць спецтехніки», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок події ніхто не постраждав. Обставини та причина виникнення займання встановлюється.

Відео: ДСНС

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