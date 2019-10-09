ОСТАННІ НОВИНИ

На Покрови Укрзалізниця призначила ще один додатковий потяг до Львова

Вероніка Рой

|

Укрзалізниця призначила ще один додатковий поїзд до Дня захисника України та Покрови Пресвятої Богородиці. Поїзд № 204/203 курсуватиме в сполученні Львів – Дніпро. Про це інформує пресслужба АТ «Укрзалізниці».

 

Поїзд № 204 Львів – Дніпро курсуватиме 10, 12, 14 жовтня. Відправлення зі Львова о 21:15 та прибуття до Дніпра об 11:24.  Зворотно поїзд курсуватиме 11, 13 та 15 жовтня, відправлення з Дніпра о 15:28 та прибуття до Львова о 05:40.

Квитки на цей поїзд можна придбати в залізничних касах та онлайн.

Загалом Укрзалізниця до Дня захисника та Покрови Пресвятої Богородиці призначила 13 додаткових поїздів по Україні та регіональний потяг № 872  Фастів – Шостка. З їх переліком можна ознайомитися тут.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів
Анастасія ПИЖ
Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів

За понад 25 років динамічного розвитку мережа «АТБ», яка розпочинала свою діяльність із кількох магазинчиків у Дніпрі, т...

Прем’єра у Львівській опері 2в1: музична вистава про театр в театрі & комічна оперета з любовним трикутником
Соломія ГОЛОВІНА
Прем’єра у Львівській опері 2в1: музична вистава про театр в театрі & комічна оперета з любовним трикутником

У Львівській національній опері 12, 13 та 19 жовтня відбудеться прем’єра одразу двох музичних вистав, що виконуватимутьс...

Подорож Львовом з Ільком Лемком: що ховається за Ратушею і каплицею Боїмів?
Вероніка РОЙ
Подорож Львовом з Ільком Лемком: що ховається за Ратушею і каплицею Боїмів?

У п’ятницю, 27 вересня, Львів святкував Всесвітній День туризму. Протягом дня кожен охочий мав можливість відвідати чима...

Те, що нас єднає: як міська спортивна подія перетворилася на національний мегапроєкт
Ольга ФУЧИК
Те, що нас єднає: як міська спортивна подія перетворилася на національний мегапроєкт

Багаторічний лідер вітчизняного ринку роздрібної торгівлі «АТБ-Маркет» на власному прикладі довів, що соціальна відповід...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...