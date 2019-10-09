На Покрови Укрзалізниця призначила ще один додатковий потяг до Львова

Укрзалізниця призначила ще один додатковий поїзд до Дня захисника України та Покрови Пресвятої Богородиці. Поїзд № 204/203 курсуватиме в сполученні Львів – Дніпро. Про це інформує пресслужба АТ «Укрзалізниці».

Поїзд № 204 Львів – Дніпро курсуватиме 10, 12, 14 жовтня. Відправлення зі Львова о 21:15 та прибуття до Дніпра об 11:24. Зворотно поїзд курсуватиме 11, 13 та 15 жовтня, відправлення з Дніпра о 15:28 та прибуття до Львова о 05:40.

Квитки на цей поїзд можна придбати в залізничних касах та онлайн.

Загалом Укрзалізниця до Дня захисника та Покрови Пресвятої Богородиці призначила 13 додаткових поїздів по Україні та регіональний потяг № 872 Фастів – Шостка. З їх переліком можна ознайомитися тут.