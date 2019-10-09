Гончарук запевнив, що уряд найближчим часом не планує підвищувати тарифи

Кабінет міністрів України найближчим часом не планує підвищення тарифів. Про це на брифінгу за результатами засідання уряду сказав Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє Укрінформ.

«На уряді ми не ухвалювали рішення про підвищення тарифів. Уряд не планує найближчим часом робити щось, щоб підвищувалися тарифи», – наголосив Гончарук.

Він також розповів, що Кабмін працює над тим, щоб пенсіонери віком понад 70 років отримували мінімальні платіжки за ЖКП.

«Ми зараз вивчаємо у рамках підготовки держбюджету на наступний рік, скільки грошей у держави буде, щоб зрозуміти, як їх правильно розподілити. Літні люди віком від 70-ти років – наш пріоритет №1. За нашими розрахунками, їм найтяжче», – зазначив Гончарук.

Він відзначив, що на питання оплати комунальних тарифів пенсіонерами віком від 70-ти років можна буде відповісти у листопаді, коли остаточний проєкт бюджету буде готовий.

«Там буде написано, скільки і на що коштів буде виділено. Ми зараз працюємо над тим, щоб людям віком від 70-ти років платіжка за ЖКП була мінімальною», – додав Гончарук.