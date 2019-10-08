Запускають додаткові авіарейси з Києва до Львова

Лоукостер SkyUp збільшить частоту польотів на нових внутрішніх рейсах з Києва до Львова в листопаді 2019 року, про це свідчить оновлена ​​інформація в системі бронювання авіаперевізника, повідомляє avianews.com.

На лінії Київ-Львів частота польотів в листопаді складе п’ять рейсів на тиждень замість раніше анонсованих чотирьох. Польоти будуть виконуватися по понеділках, вівторках, четвергах, п’ятницях і неділях.

В SkyUp не змогли уточнити, чи є дане збільшення частот тимчасовим або буде на постійній основі. У систему бронювання додаткові рейси внесені тільки на листопад