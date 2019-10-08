Видатки на безпеку і оборону наступного року збираються збільшити до 245 млрд

У бюджеті країни на 2020 рік планують збільшити видатки на безпеку і оборону країни до 245,8 млрд гривень, 136 мільярдів безпосередньо отримає Міністерство оборони. Про це повідомляє УП.

У публічній площині обговорюється «зрада», що ми плануємо скоротити витрати на оборону, скоротити якісь соціальні пільги. Це неправда. У наступному році видатки на оборону будуть навіть збільшені», – зазначив прем’єр-міністр Олексій Гончарук, інформує «Інтерфакс-Україна».

Міністр фінансів Оксана Маркарова пояснила, що у бюджеті на наступний рік планують закласти на безпеку і оборону – 245,8 млрд гривень – 5,4% від ВВП.

Міністр додала, що 136 мільярдів (3% ВВП) підуть безпосередньо Міністерству оборони. Маркарова уточнила, що це позиція президента, яку почув уряд.