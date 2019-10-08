Вікторія Балицька: «Усі іміджеві надбання поліції зруйновані одним неефективним «махом» Віконського»

Членкиня комісії із відбору кандидатів на посади поліцейських у патрульній поліції Львівщини Вікторія Балицька про наслідки силового розгону блокувальників російського вугілля у Соснівці, який наніс невиправної шкоди іміджу поліції та подальше протистояння активістів та головного керівника поліції Львівщини Василя Віконського:

«По Соснівці. Утримаюся від аналізу економічно-політичної складової самої акції блокування. Я бачу лише вершину айсбергу і не маю змоги довідатися про хоча б частину закилимних нюансів. Тому зосереджуся на тих фактах, які для мене більш менш очевидні і наслідках, які є важливі для майбутнього Львівщини і поліції зокрема.

Шкода, яку отримав імідж поліції (і не лише львівська, а взагалі) внаслідок дій поліцейських в Соснівці, є колосальною. Зараз неможливо навіть передбачити як довго ще в площині комунікації громадян з поліцейськими це буде згадуватися як докір і викликатиме взаємну агресію та ненависть. Можливо десятиліттями. З 2014 року , 5 років поспіль, поліція Львівщини формувала свій імідж. Він далекий від ідеалу, але він був більш-менш прийнятним для того щоб не викликати повного відторгнення суспільством. Знаю які бувало титанічні зусилля поліція здійснювала щоб під час тих чи інших заходів чи ситуацій не виникло громадянського протистояння і кровопролиття. Не один раз проходили по «лезу бритви», коли міліметр вправо чи вліво і червона межа перейдена. Поліцейські демонстрували чудеса витримки і майстерність дипломатії. Хто в темі, той знає скільки викликів було за ці 5 років. І скільки разів ми були, можливо, на межі, за якою хаос громадянського протистояння. Вистоювали завдяки зваженим професійним діям поліції. І от ці всі іміджеві надбання ( в сфері громадської безпеки) були зруйновані одним невдалим, неефективним «махом» Василя Віконського. Поясню чому так вважаю. На істину не претендую.

На мою думку, Василь Віконський перевищив свої повноваження, застосувавши силу проти протесту в Соснівці. Згідно ЗУ «Про Національну поліцію» 21.09 був застосований поліцейський захід примусу – фізичний вплив (Ст.42. п1.1 і п.1.2.) Згідно ст.29 «Вимоги до поліцейських заходів» п.2 каже: «обраний поліцейський захід має бути законним, необхідним, пропорційним і ефективним». ЗАКОННІСТЬ – під сумнівом. Три тижні люди блокують вагони з вугіллям, бо у них є переконання і якісь докази, що воно російське. Три тижні ніхто їх не чіпає. Лише коли 21.09 директор збагачувальної фабрики, на яке везуть це вугілля, пише заяву до поліції, що невідомі блокують колію – поліція відкриває провадження за ст. 279 ч.2 (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства. А ч.2 – захоплення вокзалу, аеродрому порту…) , приїжджає з підрозділами спецпризначенців і починає відтісняти людей з колії. Але цим шляхом три тижні безперешкодно проїжджали поїзди. І захоплення станції немає, чи залізничного підприємства, чи навіть будки стрілочника. Тобто кваліфікація явно незаконна. Блокування колії – правопорушення, але враховуючи сумнівні нюанси – фізичний розгін виглядає НЕ НЕОБХІДНИМ. ПРОПОРЦІЙНІСТЬ – теж під сумнівом. Наскільки мені відомо блокувальників було небагато. І навіть після долучення одіозного комбата Грішина протест не став грандіозним. Вони б розійшлися, мабуть, через кілька днів самі. І тут ми добралися до ЕФЕКТИВНОСТІ. Віконський навіть не досягнув цілі тим розгоном. А навпаки – спровокував місцеве населення долучитися до блокування. Соснівка піднялася і обєдналася. А один спритний комбат зібрав, мабуть, чимало грошей на картку «на блокаду». Одним словом «Віконський об’єднує і гуртує». Розгін був невиправдний і неефективний відносно поставлених задач: травмовані люди, поліцейські, посіяна взаємна ненависть і зміцнена блокада. Наступного дня після спроби розгону блокади Віконський на апаратній нараді в ОДА сказав, що є якісь обставини, які нас колись переконають, що він діяв виправдано і правильно. І ми колись скажемо ще «дякую». Можливо і скажемо. Але наразі за два тижні не було оприлюднено ніяких доказів, які б виправдовували застосування сили. Я чекала, що щось буде показане чи розказане. Відтак, це виглядає розгоном людей на користь бізнесу. В.Віконський у Соснівці продемонстрував непрофесійність з точки зору виконання задач. Не здійснив належного аналізу ситуації, не розрахував своїх сил та сил підрозділів, не спрогнозував наслідків. Не оцінив ризиків. Як то кажуть, «не впевнений – не обганяй». Тобто він створив нам «рану» на тілі області, навіть не досягнувши своєї ж мети. Твердість Віконського, виявилося, м’якне за певних обставин. А саме у відео-стрімах з місця події видно як прибуває на місце нардеп Ю. Камельчук і дає усну вказівку Віконському звільнити затриманих з поліцейського авто. Віконський слухняно, без зайвих слів, наказує підлеглому поліцейському відпустити затриманих – так от це от – перевищення повноважень з боку начальника ГУНП. Перевищення! Яким таким законом передбачено виконання вказівок нардепів начальниками поліції? Що це було? Начальником ГУНП може керувати будь-який політик? Прокуратура (Олександр Русецький), ви бачили цей епізод на відео? перевищення не побачили? І чи законно були затримані люди? адмінпротоколи про затримання складалися? чи вони були запрошені в ВП? Трохи процесуальний хаос, схоже.

П.с., заради справедливості додам, що на одному з відео видно як люди кидають каміння в поліцію і якась жінка розпилює газ з балончика в бік поліції. Але це вже спровоковані наслідки після певного часу протистояння.

Якщо дивитися з позицій управлінської функції, то Віконський підставив своїх підлеглих. Він віддав їм наказ з ознаками злочинності. І тепер частина із них стануть фігурантами кримінальних проваджень, службових розслідувань та іншого процесуального менінгіту. А в подальшому – відповідальності. Не треба казати «могли не виконувати злочинний наказ». Більшість спецпризначенців не можуть відрізнити злочинний наказ від незлочинного. У них дуже обмежена інформація, або взагалі її нема. Це ми, дивлячись з теплих кухонь стріми, знаємо що злочинне, а що ні. А вони – не знають. Тому за їхні дії несе відповідальність командир. З іншого боку спецпризначенці, а це ТОР і «беркут», ховали номери, піднявши комірці. Це «презумпція винуватості». Ховає номер – значить розуміє, що робить щось не те. Те відео, яке я бачила, не дає мені достатньо даних щоб зрозуміти чи застосовувалася поліція діалогу. Наскільки мені відомо – ні. Україна – не Росія, а Львів – не Хмельницький. Тут криголамом не пройдеш. (був вже один «криголам» і пішов на дно). І взагалі то, зараз будь-де (не лише на Львівщині) варто підбирати адекватні методи впливу на досить гібридну дійсність. Ще один факт, після якого я власне відчула потребу написати цей пост, я почула в стрімі НТА, в інтерв’ю з активістом-учасником наради комісії депутатів ЛОР. Сергій Лейченков (Сергей Лейченков) сказав журналісту що 30 вересня В. Віконський зустрічався з якимось криміналітетом в двох місця: ресторані на Левандівці, і в готелі в Рясній Руській. Я перепитала в інших джерел – і така зустріч справді була. Це неприємний маркер. Зустрічався щоб домовлятися чи щоб попередити що будуть сидіти? Відкрите питання. Чим би не скінчилося протистояння Віконський-активісти, програє громада Львівщини. Встоїть Віконський – не відплачена образа людей акумулюватиметься в «закопану в лісі міну», яка рано чи пізно взірветься. Дотиснуть активісти – поліція остаточно втратить сутність силового органу. В будь якому випадку Віконський і його люди, який він сюди перетягує, не зможуть тут працювати спокійно і ефективно. Хоча не виключаю, що Віконський хороший управлінець. Але він сам зробив себе токсичним і це поширюватиметься на всю поліцію Львівщини. На жаль. За помилку в Соснівці доведеться в будь-якому випадку розплачуватися – теж гібридним чином. І крайніми будемо ми, прості громадяни.

Сьогодні засідала комісія депутатів Львівської обласної ради. Вона має підготувати висновки і подати на розгляд сесії обласної ради. Яку силу матиме рішення облради – я щось не можу до кінця второпати. Але і не треба. Бо основне рішення прийматимуть не у Львові».