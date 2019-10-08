Вікторія Балицька: «Усі іміджеві надбання поліції зруйновані одним неефективним «махом» Віконського»

Членкиня комісії із відбору кандидатів на посади поліцейських у патрульній поліції Львівщини Вікторія Балицька про наслідки силового розгону блокувальників російського вугілля у Соснівці, який наніс невиправної шкоди іміджу поліції та подальше протистояння активістів та головного керівника поліції Львівщини Василя Віконського:
«По Соснівці. Утримаюся від аналізу економічно-політичної складової самої акції блокування. Я бачу лише вершину айсбергу і не маю змоги довідатися про хоча б частину закилимних нюансів. Тому зосереджуся на тих фактах, які для мене більш менш очевидні і наслідках, які є важливі для майбутнього Львівщини і поліції зокрема.
Шкода, яку отримав імідж поліції (і не лише львівська, а взагалі) внаслідок дій поліцейських в Соснівці, є колосальною. Зараз неможливо навіть передбачити як довго ще в площині комунікації громадян з поліцейськими це буде згадуватися як докір і викликатиме взаємну агресію та ненависть. Можливо десятиліттями. З 2014 року , 5 років поспіль, поліція Львівщини формувала свій імідж. Він далекий від ідеалу, але він був більш-менш прийнятним для того щоб не викликати повного відторгнення суспільством. Знаю які бувало титанічні зусилля поліція здійснювала щоб під час тих чи інших заходів чи ситуацій не виникло громадянського протистояння і кровопролиття. Не один раз проходили по «лезу бритви», коли міліметр вправо чи вліво і червона межа перейдена. Поліцейські демонстрували чудеса витримки і майстерність дипломатії. Хто в темі, той знає скільки викликів було за ці 5 років. І скільки разів ми були, можливо, на межі, за якою хаос громадянського протистояння. Вистоювали завдяки зваженим професійним діям поліції. І от ці всі іміджеві надбання ( в сфері громадської безпеки) були зруйновані одним невдалим, неефективним «махом» Василя Віконського. Поясню чому так вважаю. На істину не претендую.
- На мою думку, Василь Віконський перевищив свої повноваження, застосувавши силу проти протесту в Соснівці. Згідно ЗУ «Про Національну поліцію» 21.09 був застосований поліцейський захід примусу – фізичний вплив (Ст.42. п1.1 і п.1.2.) Згідно ст.29 «Вимоги до поліцейських заходів» п.2 каже: «обраний поліцейський захід має бути законним, необхідним, пропорційним і ефективним». ЗАКОННІСТЬ – під сумнівом. Три тижні люди блокують вагони з вугіллям, бо у них є переконання і якісь докази, що воно російське. Три тижні ніхто їх не чіпає. Лише коли 21.09 директор збагачувальної фабрики, на яке везуть це вугілля, пише заяву до поліції, що невідомі блокують колію – поліція відкриває провадження за ст. 279 ч.2 (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства. А ч.2 – захоплення вокзалу, аеродрому порту…) , приїжджає з підрозділами спецпризначенців і починає відтісняти людей з колії. Але цим шляхом три тижні безперешкодно проїжджали поїзди. І захоплення станції немає, чи залізничного підприємства, чи навіть будки стрілочника. Тобто кваліфікація явно незаконна. Блокування колії – правопорушення, але враховуючи сумнівні нюанси – фізичний розгін виглядає НЕ НЕОБХІДНИМ. ПРОПОРЦІЙНІСТЬ – теж під сумнівом. Наскільки мені відомо блокувальників було небагато. І навіть після долучення одіозного комбата Грішина протест не став грандіозним. Вони б розійшлися, мабуть, через кілька днів самі. І тут ми добралися до ЕФЕКТИВНОСТІ. Віконський навіть не досягнув цілі тим розгоном. А навпаки – спровокував місцеве населення долучитися до блокування. Соснівка піднялася і обєдналася. А один спритний комбат зібрав, мабуть, чимало грошей на картку «на блокаду». Одним словом «Віконський об’єднує і гуртує». Розгін був невиправдний і неефективний відносно поставлених задач: травмовані люди, поліцейські, посіяна взаємна ненависть і зміцнена блокада.
- Наступного дня після спроби розгону блокади Віконський на апаратній нараді в ОДА сказав, що є якісь обставини, які нас колись переконають, що він діяв виправдано і правильно. І ми колись скажемо ще «дякую». Можливо і скажемо. Але наразі за два тижні не було оприлюднено ніяких доказів, які б виправдовували застосування сили. Я чекала, що щось буде показане чи розказане. Відтак, це виглядає розгоном людей на користь бізнесу.
- В.Віконський у Соснівці продемонстрував непрофесійність з точки зору виконання задач. Не здійснив належного аналізу ситуації, не розрахував своїх сил та сил підрозділів, не спрогнозував наслідків. Не оцінив ризиків. Як то кажуть, «не впевнений – не обганяй». Тобто він створив нам «рану» на тілі області, навіть не досягнувши своєї ж мети.
- Твердість Віконського, виявилося, м’якне за певних обставин. А саме у відео-стрімах з місця події видно як прибуває на місце нардеп Ю. Камельчук і дає усну вказівку Віконському звільнити затриманих з поліцейського авто. Віконський слухняно, без зайвих слів, наказує підлеглому поліцейському відпустити затриманих – так от це от – перевищення повноважень з боку начальника ГУНП. Перевищення! Яким таким законом передбачено виконання вказівок нардепів начальниками поліції? Що це було? Начальником ГУНП може керувати будь-який політик? Прокуратура (Олександр Русецький), ви бачили цей епізод на відео? перевищення не побачили? І чи законно були затримані люди? адмінпротоколи про затримання складалися? чи вони були запрошені в ВП? Трохи процесуальний хаос, схоже.
П.с., заради справедливості додам, що на одному з відео видно як люди кидають каміння в поліцію і якась жінка розпилює газ з балончика в бік поліції. Але це вже спровоковані наслідки після певного часу протистояння.
- Якщо дивитися з позицій управлінської функції, то Віконський підставив своїх підлеглих. Він віддав їм наказ з ознаками злочинності. І тепер частина із них стануть фігурантами кримінальних проваджень, службових розслідувань та іншого процесуального менінгіту. А в подальшому – відповідальності. Не треба казати «могли не виконувати злочинний наказ». Більшість спецпризначенців не можуть відрізнити злочинний наказ від незлочинного. У них дуже обмежена інформація, або взагалі її нема. Це ми, дивлячись з теплих кухонь стріми, знаємо що злочинне, а що ні. А вони – не знають. Тому за їхні дії несе відповідальність командир. З іншого боку спецпризначенці, а це ТОР і «беркут», ховали номери, піднявши комірці. Це «презумпція винуватості». Ховає номер – значить розуміє, що робить щось не те.
- Те відео, яке я бачила, не дає мені достатньо даних щоб зрозуміти чи застосовувалася поліція діалогу. Наскільки мені відомо – ні. Україна – не Росія, а Львів – не Хмельницький. Тут криголамом не пройдеш. (був вже один «криголам» і пішов на дно). І взагалі то, зараз будь-де (не лише на Львівщині) варто підбирати адекватні методи впливу на досить гібридну дійсність.
- Ще один факт, після якого я власне відчула потребу написати цей пост, я почула в стрімі НТА, в інтерв’ю з активістом-учасником наради комісії депутатів ЛОР. Сергій Лейченков (Сергей Лейченков) сказав журналісту що 30 вересня В. Віконський зустрічався з якимось криміналітетом в двох місця: ресторані на Левандівці, і в готелі в Рясній Руській. Я перепитала в інших джерел – і така зустріч справді була. Це неприємний маркер. Зустрічався щоб домовлятися чи щоб попередити що будуть сидіти? Відкрите питання.
- Чим би не скінчилося протистояння Віконський-активісти, програє громада Львівщини. Встоїть Віконський – не відплачена образа людей акумулюватиметься в «закопану в лісі міну», яка рано чи пізно взірветься. Дотиснуть активісти – поліція остаточно втратить сутність силового органу. В будь якому випадку Віконський і його люди, який він сюди перетягує, не зможуть тут працювати спокійно і ефективно. Хоча не виключаю, що Віконський хороший управлінець. Але він сам зробив себе токсичним і це поширюватиметься на всю поліцію Львівщини. На жаль. За помилку в Соснівці доведеться в будь-якому випадку розплачуватися – теж гібридним чином. І крайніми будемо ми, прості громадяни.
Сьогодні засідала комісія депутатів Львівської обласної ради. Вона має підготувати висновки і подати на розгляд сесії обласної ради. Яку силу матиме рішення облради – я щось не можу до кінця второпати. Але і не треба. Бо основне рішення прийматимуть не у Львові».
Андрій Котенський