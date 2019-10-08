В Україні запустили сервіс, щоб кожен міг моніторити держпідприємства

В Україні запустили відкритий сервіс, який дасть можливість кожному моніторити зміни в державних підприємствах. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет в Facebook.

«Ми запустили разом з Opendatabot новий сервіс. Він зробить нашу державу прозорішим. Як ви знаєте, в нашій країні багато державних підприємств. Занадто багато. Якщо бути точним, 3654 штуки», – повідомив Дмитро Дубілет.

Він зазначив, що минулого тижня Рада прийняла закон, який відкриває можливість для приватизації державних підприємств (крім кількох).

«Так ось, тепер кожен громадянин/журналіст/активіст може почати моніторити зміни, які відбуваються з усіма цими компаніями – зміна власників, керівництва, податкового статусу, судові справи і т. д.», – написав міністр.

Він також додав, що для використання сервісу необхідно відкрити в Telegram, Viber або Facebook Opendatabot і просто написати «Державні компанії. При будь-якій зміні вам в месенджер буде надсилатись повідомлення.