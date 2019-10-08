ОСТАННІ НОВИНИ

Цієї ночі українці зможуть спостерігати пік зорепаду Драконіди

Вероніка Рой

|

У ніч на 9 жовтня у північній півкулі можна спостерігати пік метеорного потоку Драконіди. Якщо погода цієї ночі буде безхмарною, в небі можна буде спостерігати десятки яскравих спалахів, пише Meteoprog, передє Укрінформ.

 

Спостерігати ж за «падаючими зірками» можна буде аж до 10 числа.

Метеорний потік отримав таку назву через те, що наближається до Землі з боку сузір’я Дракона. Він складається з дрібних частинок, що відкололися від комети Джакобіні Ціннера, яка була відкрита більше як 100 років тому. Метеори, розлітаючись з великою швидкістю близько 20 км/с, набувають яскраво-жовтого, іноді червоного відтінку.

Як уточнює National Geographic, найбільш потужний викид «зоряного пилу» — до кількох тисяч метеорів на годину — спостерігався у 1933 і 1946 роках, звичайно ж йдеться про 20-100 метеорів.

Почати спостереження можна в сутінках, хоча найкращим часом вважається проміжок між 4 та 5 годинами ранку.

 

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів
Анастасія ПИЖ
Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів

За понад 25 років динамічного розвитку мережа «АТБ», яка розпочинала свою діяльність із кількох магазинчиків у Дніпрі, т...

Прем’єра у Львівській опері 2в1: музична вистава про театр в театрі & комічна оперета з любовним трикутником
Соломія ГОЛОВІНА
Прем’єра у Львівській опері 2в1: музична вистава про театр в театрі & комічна оперета з любовним трикутником

У Львівській національній опері 12, 13 та 19 жовтня відбудеться прем’єра одразу двох музичних вистав, що виконуватимутьс...

Подорож Львовом з Ільком Лемком: що ховається за Ратушею і каплицею Боїмів?
Вероніка РОЙ
Подорож Львовом з Ільком Лемком: що ховається за Ратушею і каплицею Боїмів?

У п’ятницю, 27 вересня, Львів святкував Всесвітній День туризму. Протягом дня кожен охочий мав можливість відвідати чима...

Те, що нас єднає: як міська спортивна подія перетворилася на національний мегапроєкт
Ольга ФУЧИК
Те, що нас єднає: як міська спортивна подія перетворилася на національний мегапроєкт

Багаторічний лідер вітчизняного ринку роздрібної торгівлі «АТБ-Маркет» на власному прикладі довів, що соціальна відповід...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...