Цієї ночі українці зможуть спостерігати пік зорепаду Драконіди

У ніч на 9 жовтня у північній півкулі можна спостерігати пік метеорного потоку Драконіди. Якщо погода цієї ночі буде безхмарною, в небі можна буде спостерігати десятки яскравих спалахів, пише Meteoprog, передє Укрінформ.

Спостерігати ж за «падаючими зірками» можна буде аж до 10 числа.

Метеорний потік отримав таку назву через те, що наближається до Землі з боку сузір’я Дракона. Він складається з дрібних частинок, що відкололися від комети Джакобіні Ціннера, яка була відкрита більше як 100 років тому. Метеори, розлітаючись з великою швидкістю близько 20 км/с, набувають яскраво-жовтого, іноді червоного відтінку.

Як уточнює National Geographic, найбільш потужний викид «зоряного пилу» — до кількох тисяч метеорів на годину — спостерігався у 1933 і 1946 роках, звичайно ж йдеться про 20-100 метеорів.

Почати спостереження можна в сутінках, хоча найкращим часом вважається проміжок між 4 та 5 годинами ранку.