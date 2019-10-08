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Сьогодні в Україні відзначають День юриста

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 8 жовтня, відзначається професійне свято День юриста в Україні, передає УНІАН.

 

У День юриста 2019 привітання у першу чергу адресовані всім співробітникам, які працюють у юридичних та кадрових відділах, адвокатських і нотаріальних конторах, а також: юрисконсульти; судді і світові судді; адвокати, правозахисники; прокурори.

Зародження юриспруденції сталося ще в Стародавньому Римі. Слово «юрист» походить від латинського слова jus – право. Першими юристами, фахівцями, що забезпечують функціонування правової системи, вважаються римські жерці-понтифіки. У Колегії понтифіків заклали основи правового регулювання суспільного життя і давали компетентні юридичні поради. Через кілька століть юриспруденція сформувалася як наука.

Зараз юриспруденція включає всю судову систему, знання про закони і правові норми і способи контролю їх чіткого виконання.

Професійне свято юристів в Україні відзначається з 1997 року. Засноване свято було указом президента України Леоніда Кучми. День для свята був обраний не випадково — вважається, що саме 8 жовтня в 1016 році Київський князь Ярослав Мудрий видав перший звід законів Руська правда.

Зазначимо, що не у всіх країнах є таке професійне свято. Приміром, у США немає Дня юриста. Зате є свято День права (англ. Law Day), і воно відзначається 1 травня.

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