Половина українських волонтерів за рік «згорнули» діяльність

Волонтерською діяльністю в Україні протягом 2019 року займалися 9% громадян. Про це свідчать результати опитування, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), передає Укрінформ.

«Волонтерською діяльністю протягом 2019 року займалися 9% громадян – фактично стільки ж, як у 2012 році (10%), але це значно менше, ніж торік (18%), і менше, ніж у 2017 році (12%), 2016-му (14%) і 2015-му (13%)», – зазначається в опитуванні.

Найактивніше волонтерством займалися у західному регіоні (14%), у центральному і східному (по 9%), а найменше – у південному (4%).

Разом з тим соціологи уточнюють, що протягом останнього року 25% українців надавали певну благодійну або матеріальну допомогу іншим людям або громадським організаціям. У фонді «Демократичні ініціативи» та КМІСі зауважують, що цей показник є значно меншим, ніж 2018 року (38,5%), 2017-го (41%), 2016-го (14%) і 2015 (13%). Найбільше тих, хто надавав благодійну допомогу, виявилося в західному регіоні (44,5%), а найменше – у південному (6%).

Водночас більшість громадян (50%) визнають, що громадські організації потрібні в їхніх містах чи селах, а 20% вважають, що вони не потрібні.

При цьому дослідники підкреслюють, що у порівнянні з травнем 2018 року відсоток громадян, які бачать потребу у громадських організаціях, зменшився на 10%.

Загалом, уточнюється в дослідженні, майже в усіх регіонах більш ніж половина громадян висловили потребу в існуванні в їхніх містах і селах громадських організацій (58% на заході, 52% – у центрі, 54% – на сході), за винятком південного регіону, де таку потребу відчувають значно менше – 36%.

Водночас лише 7,5 громадян відповіли, що залучені до активної громадської діяльності – фактично скільки ж, як і у 2013 році (3%). При цьому найбільше таких громадян, за даними опитування, у західному регіоні (13%), а найменше – у південному (2%).

Загальнонаціональне дослідження громадської думки населення України було проведене фондом «Демократичні ініціативи» спільно з КМІСом із 8 по 20 серпня 2019 року. Опитування проводилося в 103 населених пунктах у всіх областях України, крім Автономної Республіки Крим. У Донецькій і Луганській областях опитування проводилося тільки на територіях, які контролюються Україною. Усього було опитано 2040 респондентів, які за своїми характеристиками представляють доросле населення (старше 18-ти років). Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%.