Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів

За понад 25 років динамічного розвитку мережа «АТБ», яка розпочинала свою діяльність із кількох магазинчиків у Дніпрі, трансформувалася в лідера вітчизняного ритейлу. Сьогодні у 264 містах двадцяти трьох областей цілодобово працюють 1030 дискаунтерів «АТБ».

Одним із найбільш помітних і важливих досягнень найпотужнішого представника вітчизняної роздрібної торгівлі, яке дозволяє понад 3,5 мільйонам постійних клієнтів економити значні кошти, вважають створення власних торгових марок.

Продукція власного виробництва, так званий ексклюзивний асортимент «АТБ», у тому числі й у Львові, вже перевищує 900 найменувань. За якістю такі продукти та товари анітрохи не поступаються аналогам, що є на українському ринку, а от їхня ціна приємно здивує. Вона може бути нижчою на 30%, а в період акцій ще меншою.

«Товари власних торгових марок представлені тільки в «АТБ», бо їх виготовляють на замовлення. До них ми висуваємо найсуворіші вимоги, адже вони фактично є обличчям нашої компанії. Таким чином, незважаючи на доступну ціну, якість продукції власного виробництва не поступається якості товарів розкручених брендів», – розповідає Наталія Шаповалова, заступник генерального директора ТОВ «АТБ-Маркет».

Сьогодні корпорація «АТБ» має чотири власні торгові марки, що належать до різних цінових категорій. Преміальний сегмент «АТБ» представлено ТМ «De Luxe Foods & Goods Selected», середній плюс – ТМ «Спецзамовлення “АТБ”», середній – ТМ «Своя лінія». Найбільш економну, проте якісну продукцію пропонує покупцю ТМ «Розумний вибір».

Обсяг ексклюзивної продукції власного виробництва в загальному асортименті «АТБ» вже перевищує 23%.

Цього року компанія «АТБ-Маркет» продовжує активно розвивати власні торгові марки. Зокрема, акцент зроблено на виготовленні інноваційної продукції категорії «Фреш». Планують розширення лінійки товарів ТМ «Спецзамовлення “АТБ”» – високоякісних, здорових і натуральних молочних продуктів і ковбасних виробів значно побільшає. Причому цей асортимент виготовлятимуть виключно з молока та м’яса вищого сорту згідно із держстандартами.

Наприклад, улюблене дітьми згущене молоко знову стане корисним, адже виробник варитиме її з натурального молока. Також планують оновити преміальний асортимент ТМ «De Luxe».

У пріоритеті – безпечна, здорова продукція без додавання пальмової олії, небезпечних харчових консервантів, фарбників і підсилювачів смаку. Щоб ми з вами щодня мали можливість купувати свіжі продукти (загальний асортимент цих супермаркетів – більш як 3500 найменувань), компанія «АТБ-Маркет» створила найбільшу в країні логістичну інфраструктуру: збудувала близько десяти мультитемпературних складських центрів європейського зразка, володіє власним вантажним автопарком. Це дозволяє у чітко визначені терміни доставляти гарантовано свіжі продукти до супермаркетів в усіх куточках країни.

Саме в «АТБ» створили унікальний формат – український дискаунтер, суть якого полягає у встановленні найнижчих цін на ринку (в середньому на 10–15%) при суворому дотриманні найвищих світових стандартів якості. Отже, обираючи будь-який товар у дискаунтері «АТБ», можемо бути цілком впевненими у його найвищій якості.

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