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За рік Україна на чверть зменшила експорт цукру

Вероніка Рой

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За вересень-серпень 2018-2019 років Україна експортувала 409,8 тисяч тонн цукру на $144,3 млн, що майже на 27% менше, ніж минулоріч. Про це повідомляють в асоціації «Укрцукор», передає Еспресо.

 

Також відбулись незначні зміни в географії експортних поставок, зазначають в асоціації.

«”Ми можемо відзначити деяку зміну географії поставок. Хоча лідером імпорту у нас залишається Узбекистан, відвантаження в цю країну суттєво зменшились – з 210 до 96 тисяч тонн», – прокоментувала заступниця голови правління «Укрцукру» Руслана Яненко.

За її словами, на друге місце піднявся Азербайджан (74 тисяч тонн), який посідав 3-тє місце в попередньому сезоні (43 тисячі), а на третьому місці розмістився Таджикистан (36 тисяч тонн).

Щодо наступного сезону, експерт спрогнозувала очікуване підвищення цін на цукор на Лондонській біржі, що безумовно відзначиться і на внутрішньому ринку. Ще одним фактором здорожчання є світовий дефіцит та скорочення виробництва цукру в Україні.

«Серйозним конкурентом в наступному сезоні може стати Росія, яка очікує перевиробництво солодкого піску і, відповідно, боротьба за ринки Середньої Азії буде більш запеклою», – пояснила Яненко.

За оцінками аналітичного відділу асоціації, експорт цукру в 2019/2020 МР році становитиме орієнтовно 300 тисяч тонн.

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