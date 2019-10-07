Прем’єра у Львівській опері 2в1: музична вистава про театр в театрі & комічна оперета з любовним трикутником

У Львівській національній опері 12, 13 та 19 жовтня відбудеться прем’єра одразу двох музичних вистав, що виконуватимуться впродовж одного вечора, – це «Директор театру» В. А. Моцарта та «Ключ на бруківці, або Пригоди весільної ночі» Ж. Оффенбаха. Дійство заворожить публіку виконанням неймовірних арій, а комедійний сюжет не дозволить нікому у залі позіхати.

Зингшпіль «Директор театру» В.А. Моцарта – віртуозні арії на межі вокальних трюків у поєднанні із розмовними діалогами. У зингшпілі не тільки співають, а й розмовляють (діалоги виконуватимуться українською мовою), тому перипетії сюжету будуть зрозумілі глядачеві. Власне цей твір привідкриває завісу того, що коїться в театрі: його інтриги, чутки та скандали. Тут варто зауважити, що цей твір був написаний при цікавих обставинах: у 1786 році австрійський імператор Йосиф II влаштував змагання двох композиторів – Моцарта і Сальєрі, замовивши обом одноактні опери на закулісні сюжети. Тоді виграв Сальєрі, але суд історії звісно віддав перемогу Моцарту.

У основі сюжету – історія про імпресаріо-директора театру Франка, який влаштовує кастинг у свою нову трупу. Кожна співачка хоче бути примадонною, а співак – прем’єром, і для досягнення цієї мети і отримання високого гонорару, вони готові на все!

Далі в історію про театральне закулісся майстерно «вплели» сюжет оперети «Ключ на бруківці, або Пригоди весільної ночі» Ж.Оффенбаха.

Режисер-постановник Галина Воловецька розповіла, яким чином вдалося гармонійно поєднати сюжети «Директора театру» та «Ключа на бруківці» у одну виставу.

«На перший погляд здається, що між ними дійсно нема ніякого зв’язку. Ми задумали підглянути в театральний світ наче зсередини. Зингшпіль Моцарта – певною мірою пародія на театр… За сюжетом директор Франк перебуває у відчаї, адже його театр збанкротував. Правда, залишився тільки комік Буфф, який намагається підмовити імпресаріо взяти участь в театральному фестивалі, не маючи при цьому грошей… Буфф пускає чутку, що театр нібито набирає акторів, які, повівшись на неї, хочуть взяти у цьому участь. Так і закручується вся ця інтрига», – пояснює режисерка.

Місточком, який об’єднує два твори у одній виставі, є кастинг у театрі, в якому власне бере участь головний герой оперети Ж. Оффенбаха «Ключ на бруківці, або Пригоди весільної ночі» – гульвіса-композитор Флорестан.

Флорестан приходить на кастинг, який проводить директор Франк у першій історії. Він пропонує до постановки свій твір про любовний трикутник, героєм якого є, зокрема, і він сам. Флорестан вигадує анекдотичну історію про пригоди молодого гульвіси, що, рятуючись втечею від розлюченого чоловіка своєї коханки, потрапляє в спальню Сюзанни, яка щойно вийшла заміж і чекає на прихід свого нареченого.

«У такий спосіб ми розкриваємо тло театру, показуючи, які різні в ньому є амплуа. Це типажі, які дуже часто представлені у всіх історіях. Перший твір – така собі пародія, другий – також комедійного плану. Вирішили зробити такий експеримент: тут музика Моцарта, а тут – Оффенбаха. Але канва обох – легка та прозора. Оркестр майже той самий, лиш більш доповнений духовою групою…», – пояснила Галина Воловецька.

Обидва твори мають різних диригентів-постановників: у «Директорі театру» В.А.Моцарта диригує Мирон Юсипович, а в «Ключі на бруківці» Ж. Оффенбаха – Ірина Стасишин.

Прем’єра музичної вистави відбудеться у Львівській національній опері 12, 13, 19 жовтня о 18:00. Глядачів запрошують і на здачу вистави (генеральну репетицію), яка відбудеться 11 жовтня. Придбати квитки на «Директор театру»/«Ключ на бруківці» можна тут: https://lviv.kontramarka.ua/uk/premera-direktro-teatru-ta-kluc-na-brukivci-abo-prigodi-vesilnoi-noci-56147.html

Фото: Львівська опера