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Назвали 5 корисних продуктів для здорового сніданку

Вероніка Рой

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Сніданок має величезне значення для всього дня людини, оскільки він забезпечує його необхідною внутрішньою енергією. І для здорового сніданку необхідно вживати корисні продукти. Про це інформує портал здоров’я «Ukrhealth».

 

Яйця. Чудове джерело білка, продукт, який дає нам енергію. Дослідження показали, що вживають яйця на сніданок люди відчувають менше голоду, отже, протягом дня вживають менше калорій. Все це сприяє збереженню ваги і утриманню його під контролем. Яйця також містять нутрієнти, корисні для мозку і печінки.

Насіння чіа. Насичені харчовими волокнами, забезпечують захист нашого серця. Дають організму свіжість і охолодження. В них містяться антиоксиданти, а значить, вони мають протизапальну дію. Насіння чіа також знижують рівень цукру в крові.

Ягода. Найпростішим способом отримати максимально корисний сніданок для здоров’я є включення в нього фруктів. А кращим вибором серед фруктів будуть ягоди. Чорниця, полуниця, малина і лохина насичені волокнами, вони мають прекрасний смак, містить антиоксиданти і низька кількість цукру.

Йогурт. Чашка йогурту має достатньо білка для того, щоб ви могли нормально функціонувати до наступного прийому їжі. Додайте в цей продукт, що містить корисні для кишечника пробіотики, горіхи і мед.

Зелений чай. Давно доведені наукою цілющі властивості зеленого чаю. Це прекрасний антиоксидант, що очищає організм і сприяє втраті зайвої ваги. Чашка зеленого чаю вранці освіжає і захищає від різного роду недуг.

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