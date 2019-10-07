Низка вулиць у Львові залишилась без світла. Перелік

Сьогодні, 7 жовтня, через проведення ремонтних робіт частина вулиць у Львові залишиться без електропостачання. Про це у Facebook повідомляє «Гаряча лінія «Львівобленерго».

Так, з 8.00 год. до 17.00 год. без електроенергії у місті Львові будуть вулиці: Роксоляни, 33а, 33б, 33/І.

Також з 9.00 год. до 17.00 год. без електроенергії у місті Львові будуть вулиці: Краснянська, Шевченка 89-109, Левандівська, 2-14, Айвазовського, 1, 1а-11, Музики, 3а-11а, б, 42, 42а-50, Бойчука, 45-51, 26, 28.

Крім цього, з 9.00 год. до 17.00 год. без електроенергії у смт Брюховичі будуть вулиці: Музейна, Львівська, Б. Львівська, Скочня.

З 10.00 год. до 17.00 год. без електроенергії у місті Львові буде вулиця Зелена, 273.