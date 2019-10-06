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Українка стала віцечемпіонкою світу у стрибках у довжину

Андрій Котенський

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Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, яка спеціалізується на стрибках у довжину, принесла у скарбничку України другу медаль Чемпіонату світу у Досі 2019 (Катар).

 

Із результатом 6,92 м Марина здобула «срібло» Чемпіонату світу.

Не було рівних цього вечора представниці Нічмеччини Малайці Мігамбо, яка стрибнула на 7,30 м.

Замкнула трійку лідерів представниця Нігерії Єсе Бруме.

Як відомо, на цьомуж ЧС українка Ярослава Магучіх побила світовий рекорд зі стрибків у висоту серед юніорок.

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