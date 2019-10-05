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На Львівщині п’яний чоловік погрожував підірвати власний будинок

Андрій Котенський

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У Дрогобицькому районі поліцейські затримали чоловіка, котрий погрожував підірвати будинок та вилучили у нього предмети, схожі на гранату РГД-5, запал до неї та димову шашку. Про це львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

 

За даними відомства, у Дрогобицький відділ поліції 4 жовтня надійшло повідомлення про те, що 45-річний мешканець одного з селищ району, перебуваючи у нетверезому стані, погрожує підірвати гранату в своєму будинку.

На місце події негайно виїхала група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та працівники інших служб.

Поліцейські вилучили у чоловіка предмети, схожі на гранату РГД-5, запал до неї та димову шашку. Усе скеровано на експертне дослідження.

Відкрито кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховим речовинами. Санкція статті передбачає покарання – до семи років позбавлення волі.

Зловмисник затриманий. Досудове розслідування триває.

Як відомо, на Львівщині до кінця жовтня триває місячник добровільної здачі зброї, під час якого будь-хто може здати у підрозділи поліції зброю, боєприпаси чи вибухові речовини, які зберігаються без відповідних дозволів – та уникнути при цьому кримінальної відповідальності.

В окремих випадках, наприклад, якщо йдеться про мисливську зброю, її можна зареєструвати на себе та користуватись на законних підставах.

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