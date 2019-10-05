Лідер закарпатських сепаратистів отримав 12 років в'язниці

Мукачівський міський районний суд Закарпатської області заочно виніс вирок Петру Гецко, який видавав себе за прем’єр-міністра віртуальної держави «Республіка Підкарпатська Русь» та координатора так званого «Русинського Фронту». Про це повідомляє Zaxid.Net із посиланням на «Судовий репортер».

Гецку інкримінували вчинення дій з метою зміни меж території або державного кордону України, поєднані з розпалюванням національної ворожнечі, дії спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу України та захоплення влади, а також державну зраду у формі надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

У 2014 чоловік розміщував в інтернеті заклики сепаратистського змісту до повалення конституційного ладу і введення іноземних військ, зокрема, виклав звернення від імені русинів Закарпаття до Президента РФ Путіна з проханням здійснити миротворчу операцію, відновити та визнати державність Республіки Підкарпатська Русь

Також чоловік брав участь у російських телепередачах, де заявляв, що не визнає цілісності України в існуючих нині межах, закликав до створення спеціальної території Закарпаття, що не входить у будь-які територіально-адміністративні утворення, висловився, за участь РФ у визнанні русинів. Чоловік оголошений у міждержавний розшук, ймовірно він переховувається на території Росії Федерації, тому розгляд справи відбувався за його відсутності.

Як відомо, у листопаді 2014 року російські спецслужби планували створити в Закарпатській області чергову «народну» республіку – «Республіку Підкарпатська Русь». В інформації СБУ мовиться, що сценарій передбачав захоплення різних стратегічних об’єктів у Закарпатті диверсійними групами, котрі мали діяти під виглядом так званої місцевої самооборони.