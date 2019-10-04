Нардепки від «Голосу» помінялися чоловіками

Новообрані депутати Верховної Ради України 9-го скликання активно набирають помічників на платних чи громадських засадах. Виявилося, що в депутатській фракції «Голос» помічником народної депутатки Галини Васильченко став Андрій Рущак, чоловік іншої нардепки з цієї фракції – Наталії Піпи. У свою чергу чоловік Галини Васильченко Сергій Васильченко став помічником Наталії Піпи, повідомляє Рух ЧЕСНО.

Обидва чоловіки працюють вони на громадських засадах, тобто коштів з бюджету не отримують.

Громадський рух ЧЕСНО поцікавився в новообраних депутаток мотивами такого взаємного вибору помічників.

У коментарі журналістам Галина Васильченко розповіла, що її чоловік познайомився з Наталею Піпою на програмі Good Governance в УКУ й лише потім вони всі разом почали працювати та товаришувати в «Українській галицькій партії»:

«Андрій Рущак, Наталчин чоловік, ще з часів виборів 2015 року є партійцем «Української галицької партії». Коли я стала головою міської організації, то Наталка в мене була заступником. Рущак був у раді міської організації. Ми працювали над темою податкового законодавства. То він мені організовував зустрічі з IT-середовищами, різні заходи, бо він же сам ITшник».

«У парламентській кампанії всі брали активну участь. Мій Сергій, зокрема, аналітикою найбільше займався: загальнополітичною, місцевою, по округах. Хлопці нам однозначно дуже багато допомагали. Ми всі взаємодіяли в рамках проектів «Кращого Сихова». Тут усе є логічним продовженням. Мій Сергій також був записаний у волонтери «Голосу», зареєстрований у ті рухи. Це активні люди, що допомагали у штабі під час кампанії», – додала Васильченко.

У коментарі Руху ЧЕСНО Наталія Піпа зазначила, що вони з Галиною Васильченко навіть не припускали, що помічництво чоловіків може спричинити проблеми:

«Подумали, що так буде логічніше співпрацювати. Ми працюємо вчотирьох. Це не порушення закону. Спочатку була норма, що чоловік не може бути помічником. Виявилося, що чоловік не може бути лише на платних засадах. На громадських засадах може бути. Якщо до нас будуть ретельніше приглядатися, то побачать, що точно нема до чого придертися по суті. Є навіть такий вираз: “Поблажливіше до форми, уважніше до суті”. Якби наші чоловіки стали помічниками в кожної з нас, то, думаю, теж були б питання. Тут не порушено не тільки закон, а й якихось принципів, цінностей”.

Наталія Піпа пояснила, навіщо Сергієві Васильченку потрібен статус помічника народного депутата:

«Із Сергієм більше працюватимемо на окрузі. Він також добре відслідковує аналітику загальнодержавну та в місті, на що потрібно відреагувати. Питання, якими я не встигаю займатись і помічати. Також по виїздах, по об’єктах. У нас є багато складних питань. Деколи навіть такі технічні речі, як принести води, є дуже важливими. Коли в людини немає посвідчення, то вона не може цього зробити. Як ми сиділи до другої ночі. Не відомо, що буде, як бюджет буде прийматись. Деколи (потрібно комусь, – ред.) навіть печива принести чи чаю”.

Ось аж ніяк не вичерпний перелік обов’язків помічника-консультанта народного депутата, який викладено в окремій постанові парламенту.