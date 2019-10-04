Ігор Васюник: «Це не ми повертаємо Донбас. Це нам спихає Донбас Путін»

Політик, громадський діяч Ігор Васюник про тонкощі «Формули Шнайнмаєра»:

«По суті питання. Коли прочитаємо текст проекту закону про особливий статус ОРДЛО, тоді зможемо сказати капітуляція це чи ні. Бо будь-які домовленості на міжнародному рівні може імплементувати лише український парламент!

Але однозначно вже сьогодні можна сказати, що погодитись на проведення місцевих виборів Україна може лише за умов: виведення російських військ та військової техніки, повернення окупованих територій та кордону з Росією під повний контроль України, вибори лише за Конституцією і законами України, дотримання законодавства та правопорядку – за українськими судами та правоохоронними органами України. Всі ці умови мають бути прописані в новому законі про особливий статус окупованих територій.

«Формула Штайнмаєра» стосується того, коли цей закон має вступити в дію. А сама «формула» є лише одним із пунктів Мінських домовленостей, виконання яких до речі, ніхто не відміняв. І обговорення проведення виборів на окупованих територіях буде лише після виконання всіх тих пунктів мінських домовленостей.

Варто нагадати: у вересні 2014 році парламент за поданням президента Петра Порошенка на своєму закритому засіданні вже голосував за «Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» (5081 від 16.09.2014). Тоді цей закон ухвалювали також на вимогу «великих друзів України – Німеччини та Франції», в рамках виконання мінських домовленостей (це чітко сказано в пояснювальній записці). Тоді теж було багато застережень до закону, політичні опоненти, які не несли відповідальність за державу – кричали про «капітуляцію».

Я особисто тоді НЕ голосував за цей закон лише з однієї причини: в ньому нічого не було сказано про виведення російських військ та повернення Україною контролю над окупованими територіями – як головних умов для проведення місцевих виборів.

Пізніше парламент ухвалив до цього закону зміни, які я підтримав. Зокрема, були ухвалені зміни до ст.10 цього закону, якою вже передбачили виведення усіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України. Ці зміни попередній парламент підтримав як і продовження дії цього закону.

Чи були проведенні вибори за тим законом в ОРДЛО, чи була «капітуляція»? Ні! Україна, ухваливши той закон, лише виконала свою частину політичних домовленостей з мінських угод. Закон не мав ніяких шансів бути реалізованим, бо Росія зі свого боку НЕ виконала жодного пункту мінських домовленостей.

ЩО внесуть в новий проект закону про особливий статус окупованих територій, про який вчора заявив президент Зеленський – українське суспільство має ретельно слідкувати і вимагати від влади спершу оприлюднення, а потім обговорення документу. До (!) винесення проекту закону на розгляд парламенту.

А ТЕПЕР ВИСЛОВЛЮ МЕНШ ПОПУЛЯРНІ ДУМКИ щодо ситуації з окупованими територіями, яку багато хто з адекватних політиків та фахових аналітиків розуміє, але в силу її непопулярності – рідко озвучують:

ЦЕ НЕ МИ ПОВЕРТАЄМО ДОНБАС. ЦЕ НАМ СПИХАЄ ДОНБАС ПУТІН.

Цей чорт вчергове впроваджує свою теорію керованого хаосу.

На сьогоднішній день при будь-якому сценарію повернення окупованих територій Україна програє. Так.

Фахівці змоделювали і проаналізували різні сценарії повернення окупованих територій і наслідки для всієї України. Як приклад, прорахували дуже малоймовірний (але найбільш бажаний для нас), сценарій, коли російські війська в один момент заберуться з території України і заберуть з собою всіх своїх бойовиків, а ми відновимо контроль над східним кордоном…Навіть при такому сценарії Україна скотиться в глибоку багаторічну економічну кризу, вибиратись з якої буде дуже складно.

Чому? Там за 5 років утворилась руїна: економічна, інфраструктурна, соціальна. Донбас – БУВ передусім промисловим регіоном. За час окупації, російські окупанти та їхні поплічники вирізали на металобрухт і вивезли близько 150 заводів.

Підняти Донбас швидко і без відчутних наслідків Україна не зможе не те що самостійно, а навіть за допомогою фінансування західних країн.

Але це не означає, що ми не повинні боротись за повернення своїх територій. ПОВИННІ!

Повинні зміцнювати обороноздатність України і позиції ЗСУ, боротись за збереження санкцій проти Росії, піднімати питання і боротись за виплату нам Росією компенсацій на відбудову Донбасу, боротись, щоб Росія і її злочинці відповідали в міжнародних судах за свої злочини. Боротись за голови тих українців, які залишились жити на окупованих територіях – в іншому випадку проведення виборів на умовах і за законами України нам не допоможуть.

І головне – забезпечити стабільне зростання економіки України, добробут кожного українця. Бо за повернення Донбасу будуть платити наші діти і внуки, а не «формули Штайнмаєра». Бо всі ці формули – це бажання Заходу торгувати з Росією. За цими формулами не передбачено, що буде завтра в нашій державі. Бо завтра всі наші закордонні друзі забудуть за формули, як і забули за Будапештський меморандум. А ми стикнемося з «руським міром», ми стикнемося з оголеною економікою Донбасу, де потрібно платити пенсії і соціальні виплати, видавати сотні мільярдів доларів на розбудову інфраструктури», – повідомив Ігор Васюник на своїй сторінці у Facebook