Гурт ADAM виступить у Львові в рамках всеукраїнського туру

Український неосоул гурт ADAM, який навесні цього року презентував другий студійний альбом «РОНІМ», завітає з концертом до Львова в рамках всеукраїнського #ІзіМаніТур. Виступ відбудеться 11 жовтня у гастропабі MolodoZeleno.

ADAM готує програму з улюблених пісень «Люба», «Танцюй, мила», «Таку як є», а також презентує абсолютно нові композиції, які увійдуть до третього альбому під назвою #ІзіМані.

«Ми давно хотіли зіграти в Харкові, Дніпрі та Львові, але ніяк не складалося і ось нарешті ми вирушаємо в наш перший тур. – розповідають музиканти. – Хочеться, щоб люди, які прийдуть на концерти, танцювали, підспівували та кайфували. Ми активно проводимо репетиції та готуємо нові треки, щоб зарядити наших слухачів сильною енергією!”.

Чому тур називається #ІзіМаніТур? У кожного були важкі часи, коли втрачаєш грунт під ногами, не знаєш, хто ти і куди рухатися далі. Саме такий період закінчився для гурту ADAM. “Зараз ми знаємо, хто ми і куди йдемо. Ми знайшли ту саму вібрацію, яка дає крила нашій музиці, яка наповнена надією і впевненістю, що все буде так як має бути, і все буде добре… Цю вібрацію, це передчуття гарних змін ми хочемо передати нашим слухачам», – говорить фронтмен ADAM Міша Клименко.

Гурт ADAM заснували в 2014 році саундпродюсер і сонграйтер Міша Клименко та його дружина Саша Норова, яка стала музою колективу. У 2017 році гурт випустив дебютний альбом «ЧЮЗ МЮЗ», який увійшов до 17 найкращих альбомів року за версією LiRoom, і став абсолютною любов’ю в очах меломанів.

Навесні цього року вийшла платівка «РОНІМ». Вона пронизана потужним звучанням і життєвою лірикою, яка не залишає байдужими слухачів. Альбом вмістив в себе тринадцять треків, на чотири з яких музиканти відзняли відео. У перший тиждень «РОНІМ» потрапив в Топ-100 альбомів в Apple Music України.

Вокаліст і засновник колективу Міша Клименко також відомий своєю співпрацею із зірками української сцени: Олександром Пономарьовим, The Alibi Sisters, Марією Яремчук, Тонею Матвієнко та іншими. Він писав музику для телевізійних проектів на телеканалах «Новий», «ICTV», «1+1» та багатьох інших. Але прийшов час, і Міша вирішив, що готовий ділитися своєю творчістю. Він пише різнопланову музику – за стилем і за енергією, але вся вона про любов – до своєї Жінки і до свого Життя.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Саша Норова в цьому турі вперше зазвучить. До ніжної пластики танцю додасться краса її голосу. Також муза ADAM зіграє на музичних інструментах.

Пульс гурту – ударник і перкусіоніст Андрій Гриценко дає всім емоціям на сцені симетрію і структуру. Його біт і ритм не дозволять вам всидіти на місці під час концертів ADAM.

Квитки на концерт за посиланням: Bit.Ly.