Український пластун виступив в ООН із промовою про полонених у Росії

Пластун Роман Тимоцко, у промові на Генеральній Асамблеї ООН, розповів історію 19-річного Андрія Ейдера, який провів 286 днів у російському полоні. Про це повідомили на сторінці Пласту у Fecebook.

У своїй промові він розповів історію 19-річного Андрія Ейдера, який провів 286 днів у російському полоні після захоплення українських суден у Керченській протоці. Замість того, щоб присвячувати свої таланти розвитку України, він як і багато інших молодих українців пожертвував своїми життєвими планами заради безпеки нашої держави.

«Історія Андрія, який, на щастя, нещодавно повернувся в Україну з полону, нагадує нам, що багато українців досі незаконно ув’язнені. А мільйони піддаються жахливим порушенням прав людини Росією в тимчасово окупованих українських територіях – Криму та частині Донбасу», – зазначив Роман у своєму виступі.

21-річний Роман Тимоцко представляв у Нью-Йорк українську молодь. Пластун родом зі Львова, зараз живе в Києві та вивчає журналістику в КНУ ім. Шевченка.

Фото: Пласт – український скаутинг