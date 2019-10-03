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Наступного року за понад чотири мільйони планують провести ремонт вулиці Ковельської

Вероніка Рой

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У 2020 році Личаківська райадміністарція планує провести ремонт тротуарів і облаштувати якісне освітлення на вул. Ковельській у Львові. Про це повідомила заступниця міського голови Львова з питань житлового комунального господарства Ірина Маруняк, передає персслужба мерії Львова.

 

За її словами, цього року Личаківська Р А має підготувати проєктно-кошторисну документацію, проти експертизу для підготовки до проведення ремонтних робіт на вул. Ковельській.

«На ділянці від вул. Б. Хмельницького до вул. Ковельської, 109 буде проведено ремонт тротуарів і облаштовано якісне сучасне освітлення. На ремонт тротуарів потрібно буде орієнтовно 2 млн. грн, а на освітлення — 2,8 млн. грн. Тому, в проєкт бюджету на 2020 рік буде внесено виділення 4,8 млн. грн на ремонт на вул. Ковельська», — розповіла Ірина Маруняк.

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