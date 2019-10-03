До Львова привезли вісьмох поранених захисників: чим можна допомогти?

Вчора до Львова прибув борт із вісьмома військовослужбовцями, які отримали травми та поранення у зоні Операції об’єднаних сил. Небайдужих просять допомогти із предметами першої необхідності для них. Про це своїй сторінці у Facebook повідомила волонтерка Наталія Арестова.

Перебувають військові у Львівському військово-медичному клінічному центрі Західного регіону

«У нас знову борт з пораненими. Літак доставив 8 військовослужбовців з різними травмами і пораненнями. Більшість з них – у важкому і середньому стані важкості. Транспортовані на лежачих каталках і інвалідних візках», – пише Наталія Арестова.

Наразі військовослужбовці потребують: