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До Львова привезли вісьмох поранених захисників: чим можна допомогти?

Вероніка Рой

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Вчора до Львова прибув борт із вісьмома військовослужбовцями, які отримали травми та поранення у зоні Операції об’єднаних сил. Небайдужих просять допомогти із предметами першої необхідності для них. Про це своїй сторінці у Facebook повідомила волонтерка Наталія Арестова.

 

Перебувають військові у Львівському військово-медичному клінічному центрі Західного регіону

«У нас знову борт з пораненими. Літак доставив 8 військовослужбовців з різними травмами і пораненнями. Більшість з них – у важкому і середньому стані важкості. Транспортовані на лежачих каталках і інвалідних візках», – пише Наталія Арестова.

Наразі військовослужбовці потребують:

  • вода негазована (1.5л, 0,5л.);
  • серветки вологі, паперові рушники;
  • йогурти і кефір в пляшках і пакетах;
  • кава, печиво, пряники, вафлі, цукерки;
  • теплий одяг (спортивні штани, байки, шапки, куртки, взуття).

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