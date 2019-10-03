Через «замінування» Victoria Gardens довелося евакуювати понад півтори тисячі людей

Сьогодні, 3 жовтня, близько 12 год. анонім повідомив про замінування торгового центру Victoria Gardens, що на вулиці Кульпарківській у Львові. Жодних вибухонебезпечних предметів на місці не виявили.

Як інформують у пресслужбі Нацполіції Львівщини, на місці події працювали експерти-вибухотехніки, кінолог, слідчо-оперативна група та фахівці інших служб. Правоохоронці евакуювали 1731 особу, з них 95 – персонал. Обстеживши приміщення та прилеглу територію, вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Поліцейські встановлюють особу зловмисника, який надав неправдиву інформацію, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Фото: поліція