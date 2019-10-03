Анонім повідомив про замінування одного з торгових центрів Львова

Сьогодні, 3 жовтня, у Львові невідомий повідомив про замінування торгового центру Victoria Gardens.

Як повідомляє пресслужба Нацполіції Львівщини, близько 12.00 год, до поліції надійшло повідомлення про замінування одного з торгівельних центрів на вулиці Кульпарківській у Львові.

На місці події працюють експерти-вибухотехніки, кінолог, слідчо-оперативна група та фахівці інших служб. Після проведення евакуації правоохоронці обстежать приміщення та прилеглу територію.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.