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Анонім повідомив про замінування одного з торгових центрів Львова

Вероніка Рой

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Сьогодні, 3 жовтня, у Львові невідомий повідомив про замінування торгового центру Victoria Gardens.

 

Як повідомляє пресслужба Нацполіції Львівщини, близько 12.00 год, до поліції надійшло повідомлення про замінування одного з торгівельних центрів на вулиці Кульпарківській у Львові.

На місці події працюють експерти-вибухотехніки, кінолог, слідчо-оперативна група та фахівці інших служб. Після проведення евакуації правоохоронці обстежать приміщення та прилеглу територію.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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